El futuro ecoparque empresarial de Soutomaior ya tiene demanda

El futuro ecoparque empresarial de A Montesiña, en Soutomaior, ya nota una importante demanda. El gobierno local asegura que en los últimos meses ha recibido ofertas de muchas empresas interesadas en esta ubicación, una actuación que califican de estratégica ya que consideran que favorecerá al crecimiento de las empresas locales, así como a la captación de nuevas firmas para su implantación en el municipio.

«Trátase dun dos proxectos máis ambiciosos do Concello, un proxecto que vai a transformar a economía local dándolle soporte as empresas e cubrindo unha alta demanda empresarial», justifica el alcalde, Manu Lourenzo.

El regidor explica que el ecoparque empresarial podrá asumir más de 60 empresas y el área de A Montesiña, ubicada entre Arcade y Soutomaior, con esta actuación se transformará en una zona urbanizada.

El responsable municipal señala que este ecoparque empresarial responde a una necesidad que Soutomaior llevaba mucho tiempo esperando, como demuestra la alta demanda de empresas interesadas desde que comenzó a tramitarse, en la actualidad en proceso de licitación del proyecto. En este sentido, Lourenzo señala que «en Soutomaior témolo todo, temos potencial e capacidade emprendedora», por lo que pondrá a disposición de las empresas que lo soliciten los terrenos para que puedan estabilizarse en el municipio.

Por último, recalca que con esta iniciativa «avanzamos nun proxecto ambicioso que vai a transformar a estrutura económica do noso concello, primeiro porque vai a permitir que as empresas locais e que o potencial emprendedor teñan lugar no que asentarse, pero ademais, vai a permitir que empresas de fora conten cun espazo ben comunicado e teña unha situación estratéxica inmellorable no noso concello», indica Lourenzo.