PP y BNG cierran la puerta a una moción de censura contra el gobierno de Enrique Cabaleiro en Tui

Los dos grupos de la oposición de Tui, PP y BNG, junto al concejal no adscrito, ya han manifestado públicamente su negativa a una posible moción de censura, vía que se abre si el próximo martes el alcalde, Enrique Cabaleiro, pierde la cuestión de confianza vinculada a la aprobación de los presupuestos. «La moción de censura no está en la ecuación», manifestó el portavoz del PP, Nico Montes, en declaraciones a Radio Municipal de Tui; mientras que el BNG también anunció en sus redes sociales que «o BNG non vai participar nin promover ningunha moción de censura. No estamos nese xogo». Igualmente, el concejal no adscrito rehusó esta posibilidad en nota de prensa.

En este sentido, cabe apuntar que, si el alcalde pierde la cuestión de confianza y el resto de grupos no presentan una moción de censura en el plazo de un mes, los presupuestos quedarían aprobados, tal y como sucedió recientemente en el Concello de Redondela, con una situación similar al de Tui, con un gobierno del PSOE gobernando en minoría.

En relación a esta polémica, el PP también ha desmentido unas declaraciones del alcalde, Enrique Cabaleiro, asegurando que había llegado a un acuerdo previo al pleno con el PP para aprobar los presupuestos mediante la abstención de los populares. «Son falsas, oportunistas e impropias de un cargo institucional», denuncia el PP, explicando que su voto en contra se ha debido a que estos presupuestos «están elaborados de espaldas a la corporación, sin rigor, sin control del gasto y ajenos a la realidad que necesita nuestra ciudad».

«El alcalde pretende desviar la atención culpando a los demás de lo que es solo responsabilidad suya: la de presentar unos presupuestos sin hablar con nadie y pedirnos un cheque en blanco para tapar su incapacidad negociadora», señala el portavoz del PP tudense, Nico Montes.

El grupo popular también lamenta en nota de prensa que «el alcalde insista en utilizar el victimismo como una estrategia política, culpando a la oposición del bloqueo cuando la única responsabilidad de buscar acuerdos es de quien gobierna».

Por otro lado, el concejal no adscrito, José Palacín, se ha ofrecido a mediar entre el PSOE y el PP para aprobar los presupuestos.