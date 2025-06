La Diputación adjudica el estudio de viabilidad de la vía verde entre Redondela y Pontevedra

La Diputación anunció ayer la adjudicación del plan de viabilidad para el proyecto de construcción de una senda verde entre Pontevedra y Redondela por la antigua vía del tren a la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, una entidad de referencia a nivel nacional en la reconversión de trazados ferroviarios en desuso en sendas peatonales.

«Seguimos traballando no proxecto e aproveitando a oportunidade que se nos abre, toda vez que o Ministerio de Transportes, a través do Adif, amosou a súa disposición a ceder as vías deste treito», indicó ayer el mandatario provincial tras la Xunta de Gobierno.

Esta fundación asume el encargo para realizar un estudio que analizará cuestiones fundamentales para la ejecución del proyecto como el estado actual de la vía, las alternativas de trazado y un diseño preliminar, la disponibilidad jurídica del trazado propuesto, los servicios complementarios y la potencialidad de la vía en cuanto a patrimonio cultural y entorno natural.

La adjudicación de este proyecto supone un nuevo paso en el impulso de un proyecto estratégico para la provincia y que abandera la Diputación con el objetivo intermediar con todas las administraciones implicadas.