La reforma de la plaza pública de Fornelos de Montes genera rechazo social

El proyecto de urbanización de la plaza pública de Fornelos de Montes, la zona verde situada junto al multiusos, ha generado rechazo entre muchos usuarios. Los vecinos, que llevan un mes recogiendo firmas contra esta actuación, advierten que supondrá el «formigonado» del parque infantil , por lo que consideran este proyecto «perxudicial para os nenos e para o medio ambiente».

Pese a la oposición, el gobierno local sigue adelante con este proyecto. El alcalde de Fornelos, Emiliano Lage, firmó ayer un convenio de colaboración con el presidente de la Diputación, Luis López, para que la institución provincial colabore con la financiación de la urbanización de esta plaza del núcleo urbano.

Un acuerdo enmarcado en el Plan Extra, el novedoso plan de inversiones del gobierno provincial que moviliza hasta 38 millones de euros entre los concellos de menos de 50.000 habitantes para ejecutar proyectos estratégicos. En el caso de la obra del parque, la Diputación aportará más de 280.000 euros a un proyecto valorado en 331.500 euros que justifican para transformar y modernizar este espacio público.

«O obxecto das obras pasa pola urbanización da praza pública do Concello para súa valorización con parámetros de innovación, sustentabilidade e accesibilidade», señalan desde el organismo provincial. En la descripción de los trabajos señalan que esta plaza de 1.800 m2 «é un espazo baleiro que alberga no seu interior un parque infantil cuberto. Coa execución das obras cubriranse necesidades como a mellora do pavimento, da accesibilidade e da iluminación mediante tecnoloxía LED, así como a renovación das instalacións eléctricas, de telecomunicacións e de abastecemento de auga».

Sin embargo los usuarios consideran que «o formigonado deste parque non só limitaría as posibilidades de xogo libre e creativo dos pequenos, senón que tamén suporá a destrución dun espazo natural que debería ser un refuxio para a biodiversidade local». Y advierten que «as superficies de formigón son perigosas, xa que aumentan o risco de caídas e feridas graves, especialmente para os nenos que están en constante movemento e exploración». Por último exponen que la intervención propuesta «afectará negativamente ao drenaxe natural do solo», por lo que no descartan iniciar protestas contra la obra.