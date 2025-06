Las bandas de Juan Bande ganan el Certamen Nacional de Acordeón

La Banda de Acordeones Metropolitana y la Árgonat Band, ambas agrupaciones mosenses dirigidas por Juan Bande, lograron el primer puesto en sus respectivas categorías en el Certamen Nacional de Acordeón, que se celebró en A Coruña. Dicho premio les da el pasaporte para representar a España en el Torneo Internacional de Montargis (Francia), previsto para finales del mes de noviembre en Francia.

La Banda de Acordeones Metropolitana interpretó los temas «Barcarola», «Unha noite na eira do trigo» y «Todo tiene su fin»; mientras que Árgonant Band ejecutó «Fear of the dark», «Madrid City» y «Licor café».

«Este es un triunfo de todos y para todos, un paso adelante para todos nosotros y ahora iremos a Francia con la ilusión de seguir creciendo, de gozar de la experiencia y de hacer un buen papel allí», valora el director, creador de ambas bandas en su labor de difusión de la música de acordeón.

Juan Bande creó Árgonat Band en 2015 y la agrupación cuenta con dos integrantes de entre 14 y 35 años. A lo largo de estos diez años han incorporado nuevos instrumentos a la banda, que suena con estilo propio e interpreta a los grande clásicos del rock.

Por su parte, la Banda de Acordeones Metropolitana está formada por los alumnos y alumnas de acordeón de la Escuela de Música de Torroso. Creada en 2021, cuenta con 48 acordeonistas y un batería, de entre 84 y 47 años, que interpetan temas clásicos y populares de diferentes ritmos y estilos. Además, desde 2024 cuentan también con un coro formado por las voces de los maridos, mujeres y otros familiares de los acordeonistas.