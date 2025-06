Gondomar sí tendrá atracciones: San Benito espera el doble que en 2024

Con las de Coia canceladas y las de Bouzas en el aire al no autorizar el Concello de Vigo las atracciones tras la tragedia del Saltamontes el año pasado, todo apunta a que serán las fiestas del área los que llenen ese vacío. Panxón salvó las suyas hace unos días en el último minuto y en Gondomar no solo están garantizadas sino que crecen.

El Concello, que ha tomado las riendas de San Benito por segundo año consecutivo, espera el doble de feriantes que en 2024 para los días 10, 11, 12 y 13 de julio. Según los datos de la concejala encargada de la organización, Rocío Goberna, han sido un total de 45 los que han presentado solicitudes para instalar aparatos mecánicos y casetas, frente a la veintena del pasado ejercicio.

Los puestos de venta ambulante de rosquillas, artesanía, moda y complementos se contabilizan aparte porque no requieren medidas de seguridad tan exhaustivas como un certificado de montaje avalado por un ingeniero.

Contar con los técnicos municipales desde el minuto uno es una ventaja de organizar las fiestas desde el Ayuntamiento en lugar de hacerlo desde una comisión vecinal, que se enfrentan este verano a grandes complicaciones, pero Goberna ha sido además previsora. «Decidimos sacar unhas bases cunha normativa para que os feirantes tiveran claro todo o que tiñan que presentar» y lo hicieron con tiempo. La edil empezó a trabajar en el pliego tras las navidades y abrió la convocatoria en mayo. Los técnicos revisan ahora que todas las peticiones estén en regla y han podido constatar que «o 80% están ao día».

Revisión técnica la víspera

Ahora les queda otro filtro que superar. Tienen tres días para montar antes de los festejos, y deberán entregar el certificado de montaje la víspera. «Os técnicos supervisarán e, se o día 10 que empezan as festas non teñen autorización, precintarase a atracción», advierte Goberna.

La edil incide en la importancia de garantizar la seguridad pero también en la de sostener las fiestas populares. Pese a las dificultades para cumplir con la ley gallega de espectáculos públicos, «nós non dubidamos en facer a festa cuns requisitos e, sempre que cumpran, cremos que hai que seguir adiante porque somos conscientes de todas as familias que hai detrás. Iso si, no momento en que non cumpran, precintamos», deja claro.

A más atracciones más espacio para las celebraciones. Los aparatos mecánicos y casetas se colocarán de nuevo en As Cercas pero ocuparán más, desde la pista de skate hasta el entorno del campo de fútbol.

La verbena repetirá este año en el aparcamiento junto a la iglesia de San Benito. El gobierno local ha preferido no devolverla a la alameda por las dificultades de maniobra y montaje de los tráileres de las orquestas. En ese espacio se colocarán los puestos de venta ambulante.