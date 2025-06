O Rosal se consolida como uno de los epicentros mundiales del cine independiente

O Rosal se convierte este verano en epicentro cultural del cine independiente. La Mostra do Cinema do Rosal alcanza su quinta edición con cifras récord: más de 1.100 cortometrajes procedentes de países como Francia, Irán, Canadá, Estados Unidos, Senegal, Brasil o Colombia se han presentado a concurso, consolidando este evento como un festival de referencia más allá de las fronteras gallegas.

Organizada por la asociación Ghorghalado en colaboración con el Concello do Rosal, la Mostra no solo acerca el cine alternativo y de calidad a los vecinos, sino que también proyecta al municipio en el mapa internacional del séptimo arte. «Llegamos a la quinta edición con un sentimiento de orgullo y compromiso. Este certamen no solo lleva cultura al vecindario, sino que también sitúa a O Rosal en el mapa internacional del cine independiente. Ver cómo la participación crece y cómo el público hace suyo este evento es la mejor recompensa», destacó la alcaldesa, Ánxela Fernández Callís.

El festival se celebrará oficialmente del 6 al 10 de agosto en la Praza do Maio de San Xoán de Tabagón, con la proyección de las obras seleccionadas para concurso. Sin embargo, la programación se extiende a lo largo de los meses de julio y agosto con actividades y proyecciones en distintos barrios y parroquias de O Rosal —como San Miguel, Fornelos, Novás o Marzán—, y también en otros puntos de la comarca del Baixo Miño, como Goián (Tomiño) o Camposancos (A Guarda).

Durante el mes de julio se podrán ver las obras que forman parte de la selección oficial. Ya en agosto será el turno de los cortometrajes ganadores y finalistas.

Siete categorías

Tras el éxito de la pasada edición, la Mostra amplía este año sus galardones, con un total de siete categorías: mejor cortometraje según el jurado, mejor cortometraje según el público, mejor guion, mejor interpretación, mejor fotografía, mejor corto de temática social y mejor corto rural. Los proyectos ganadores recibirán una escultura artesanal creada por el artista portugués J.M. Teixeira, además de una dotación económica.

Desde la organización, la asociación Ghorghalado destaca el notable aumento tanto en número como en calidad de las propuestas recibidas, lo que supondrá «un gran reto para el jurado».

Coincidiendo con la celebración del festival, el Salón de Exposiciones del Concello acogerá una muestra multimedia sobre los orígenes del cine y los grandes hitos de la historia cinematográfica. Una oportunidad para que vecinos y visitantes se sumerjan en el universo del séptimo arte desde múltiples perspectivas.