Ni rastro de San Xoán en Praia América

Ni un solo agujero en la arena y un 95% menos de la basura habitual tras una noche como la de San Xoán en Praia América, en la que este año participaron unas 35.000 personas, menos que en otras ocasiones al coincidir antes de una jornada laborable. El Concello de Nigrán celebra el “enorme éxito” de su campaña de concienciacíon ambiental #SanSoanSenLixo, iniciada en 2019, que este año incluyó un dipositivo sin precedentes de vigilancia, con advertencia de multas, dado que las únicas hogueras autorizadas en la arena eran las dos de la comisión de fiestas de Panxón.

De las aproximadamente veinte toneladas de residuos que tiraron en la playa otros años los miles de asistentes a la gran fiesta, más de un 95% fue depositado en contenedores habilitados y, gracias a ello y a la ausencia de “baches” a lo largo del arenal, el oprativo de limpieza finalizó su trabajo a las 9.00, en apenas hora y media, dejando la zona de baño lista para su uso habitual.

En los últimos años, la cuadrilla no abandonaba la arena hasta más tarde del mediodía. “Panxón amenceu limpo, e a pouca basura localizada estaba cara Praia America, pasado o río, pero nada comparable a outros anos”, señala el alcalde, Juan González, que acompañó durante la tarde de ayer al grupo de voluntariado ambiental del Concello, que repartió bolsas de basura cn el lma de la campaña municipal entre los jóvenes.

La cuadrilla de limpieza finalizó en apenas hora y media cuando en años anteriores tardaba en torno a cinco horas

Media docena de fogatas sancionadas

Según informa la Policía Local, solo se detectaron media docena de fogatas entre las 2.00 y las 3.00 de la madrugada y se procedió a identificar a los infractores, una cantidad anecdótica, recalcan desde el Ayuntamiento, gracias a la prohibición expresa que el gobierno municipal decidió implantar el año pasado ante el desastre ambiental que provocaban miles de grandes agujeros cavados por cada pandilla.

Una excavadora vuelca la basura en un camión en Praia América esta mañana. / Pablo Hernández Gamarra

El dispositivo de vigilancia para eviar afecciones al ecosistema dunar de Panxón y Praia Améria contó con la Unidad de Mando Avanzado (UMA) de la Axencia Galega de Emerxencias (Axega). Varios drones del equipo Pegaso de la Guardia civil estrenados en 2024 se sumaron desde el mediodía de ayer a otras 7 cámaras móviles para rastrear todo el arenal en busca y un dron cautivo que reproucía imágenes en directo.

En total vigilaron el arenal cerca de 200 personas entre la plantilla completa de la Policía Local y Protección Civil, Guardia Civil, Tráfico, Seprona, Policía Nacional y la UMA.

"Consideramos un éxito rotundo que en Nigrán se consolidase a idea dun San Xoan máis sostible medioambientalmente e non permitiremos que se repitan as imaxes do pasado", resume el alcalde.