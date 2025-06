Medallas para las manos del Corpus

«Sin ellos no seríamos lo que somos, no tendríamos los reconocimientos que tenemos, no protagonizaríamos portadas de periódicos ni reportajes de televisión o digitales». Son palabra de la alcaldesa de Ponteareas, Nava Castro, sobre las y los alfombristas de Ponteareas, responsables con su trabajo y sus manos del éxito y repercusión del Corpus ponteareano más allá de las fronteras locales. Es por ello que cada año el Concello clausura estas fiestas con la entrega de medallas a los y las alfombristas.

El teniente de alcaldesa, Juan Carlos González, abrió ayer este acto con un homenaje a la alfombrista Carmen Pérez Pardo, «Pequecha», que nació en la calle Real y desde pequeñita fue alfombrista, primero en la calle Real, luego en Ferreiros cuando casó y por último, hasta hoy, en la Plaza Mayor. «Pequecha fue una alfombrista de libro», destacaron desde el gobierno local.

Esta edición de entrega de medallas destacó por incluir, como novedad, un reconocimiento a los tramos alfombristas que, sin ser todavía reconocidos como «medallistas», contribuyen y forman parte del recorrido alfombrista. Es por ello que recibieron sendos diplomas los tramos confeccionados por ADAPTA Avelaíña Saúde Mental, CRA A Picaraña, Escola de Arte, Concello de Monçao, ONCE, así como Alfonso Pexegueiro, que regaló uno de sus diseños para convertirlo en tapiz floral, materializado por el alumnado del programa de empleo Compromiso Xuvenil.

Al margen de esta novedad, las medallas de este año recayeron en Nestor Riquelme Toste de La Orotava; Ruth Boente del tramo de la Plaza Bugallal; Isabel García, de la calle Oriente; Dolores Amil del primer tramo de la Plaza Maior; Mª del Carmen Pérez del segundo tramo de la Plaza Maior; Alfonso Gil del crucero de San Gregorio; Fátima Morón de la calle Ferreiros-ANPA Pena do Equilibrio; Rosa Mª Martínez del primer tramo de Ferreiros; José Alberto Rodríguez de Ferreiros-San Roque; Manuel Porto de Fernández Vega- Fonte do Baratillo; Ángel Campos de la calle Doctor Fernández Vega; Carmen Guisande de Arco da Vella-Doctor Fernández Vega; Sergio González del Cantón de Boavista; Mª Isabel Pita de Reveriano Soutullo-A Castiñeira; Mª Carmen Boo de Reveriano Soutullo-Arcos; Carmen Tellado de Reveriano Soutullo-Prado; Adrián Carballo de Reveriano Soutullo-As Monxas; Alejandro Cambra de Reveriano Soutullo e Mª del Pilar Mouriño de la rúa Constitución.

Con un gran aplauso a todas y todos ellos, el Concello de Ponteareas cerró la edición 2025 de Corpus Christi, que fue seguida por miles de visitantes, que, por primera vez, pudieron seguir la misa, la procesión y la elaboración de las alfombras a través de una pantalla gigante.