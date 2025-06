Panxón salva sus fiestas de San Xoán «in extremis»

Sus hogueras son una cita marcada en el calendario festivo gallego. Mañana por la noche congregarán a miles de personas y en sus proximidades se desplegará el macrobotellón habitual. Pero las fiestas de San Xoán son mucho más que eso y tienen oferta lúdica para todos los públicos. La pensada para el familiar, las atracciones, estuvo a punto de desaparecer este año debido a las dificultades para adaptarse a la normativa, al endurecer las administraciones el control de los requisitos desde el accidente mortal en Matamá el pasado verano.

Todavía están en el aire fiestas de tanta relevancia en el área de Vigo como las de Coia o la de Bouzas, pero finalmente, tras una semana de trabajo frenético por parte de la comisión de fiestas y personal del Concello de Nigrán, el montaje de las de Panxón arrancó a primera hora de ayer, con un margen de poco más de 24 horas hasta el arranque del programa de festejos que inaugura hoy la Festa do Mexillón desde las 11.00 en el muelle.

Los coches de choque practicamente terminados de instalar en Panxón, ayer. / Marta G. Brea

Más de 70 feriantes pusieron en marcha desde primera hora la colocación de los aparatos y las casetas. Pocos se quedaron fuera por no cumplir los requisitos que exige el Decreto 226/2022 de 22 de diciembre de desarrollo de la Ley 10/2017 de espectáculos públicos y actividades recreativas de Galicia. Una normativa que entró en vigor hace ya tres años, pero sobre la que los ayuntamientos eran más laxos hasta la tragedia del Saltamontes en Vigo.

«Van conseguir que se acaben as festas porque non se vai querer meter ninguén a organizar», lamenta el presidente de la comisión, Jesús Amorín

«Isto é terrible», sentencia rotundo el presidente de la comisión de fiestas de Panxón, Jesús Amorín Pascual. «Van conseguir que se acaben as festas porque non se vai querer meter ninguén a organizar», explica tras «moitas noites sen durmir e varios días de horas e horas no Concello coa enxeñeira municipal e o xurídico para completar os requisitos».

Requisitos

A las exigencias en materia de seguridad que deben cumplir los propios feriantes, se suman las de los organizadores: desde un plano exhaustivo del recinto festivo a un plan de evacuación y emergencia o un certificado de una ingeniería externa que deben contratar, entre otras cuestiones.

La comisión estuvo a punto de «tirar a toalla», asegura su presidente, hace tan solo cuatro días. «Estamos traballando desde marzo pero para completar todos os documentos necesarios foi unha locura. Seguimos adiante porque somos todos xente de Panxón de toda a vida e non queremos que se perda a tradición das festas, pero isto acábase se nos seguen toreando así», advierte.

Festejos hasta el miércoles

Por el momento, este año el programa se mantiene como estaba previsto. La Festa do Mexillón lo abre hoy. Mañana lunes, además de las dos grandes hogueras que se encenderán en la playa a partir de la medianoche, habrá una verbena. El martes, festivo local, tendrá lugar la misa de San Xoán y la procesión acompañada por la banda de la Brilat a partir de las 19.00 y otra verbena por la noche. El miércoles, la misa del Carmen comenzará a las 21.30 con la procesión después y la tirada de fuegos artificiales, seguidos de otra verbena.