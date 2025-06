«Hemos sacado adelante proyectos y obras de transformación importantes»

Esta semana se cumplieron dos años de la toma de posesión del tercer mandato de Enrique Cabaleiro (PSOE) como alcalde de Tui. A pesar de gobernar en minoría, el socialista enumera una larga lista de proyectos, obras, servicios y ordenanzas puestas en marcha durante este tiempo y se pone deberes para lo que resta de legislatura: atar la construcción de un parking y la rehabilitación del antiguo Teatro Principal.

Se acaba de cumplir el ecuador de la legislatura. ¿Está satisfecho con el trabajo realizado hasta ahora?

Sí, moderadamente satisfecho, en el sentido de que en todos los ámbitos de actuación de nuestras competencias municipales hemos sacado adelante obras y proyectos de transformación de la ciudad importantes.

¿Hay algo que cambiaría?

Hay dos proyectos en los que no hemos conseguido avanzar y que para nosotros son estratégicos, como así lo marcamos en nuestro programa de gobierno. Uno es la rehabilitación del Teatro Principal, que tendremos que buscar vías de financiación, toda vez que hasta ahora tanto Estado como Xunta se han desentendido de esta cuestión. Y el otro el aparcamiento. Ambos, el parking y la recuperación del antiguo Teatro Principal, sobre todo este como elemento dinamizador del casco histórico, son dos cuestiones en las que vamos a centrar esta segunda aparte de la legislatura.

¿Qué plan tienen que para el parking?

Nuestra idea es poder conseguir hacer un parking soterrado en la trasera del Área Panorámica, tal y como llevábamos en nuestro programa electoral. No vemos otra alternativa para mejorar el aparcamiento, junto con también desarrollar ámbitos y zonas de parkings disuasorios. Estamos buscando vías de financiación con la finalidad de que, si se ejecuta ese parking, sea de carácter totalmente público, que no tenga ningún coste para el Ayuntamiento. Pero también es cierto que estamos en minoría y es una obra que necesita el apoyo del conjunto de la Corporación y cada partido tiene un posicionamiento bastante diferente.

Está a punto de terminar la apertura de la calle Ourense. ¿Traerá algún cambio?

Nosotros siempre tuvimos muy claro que, si queríamos sacar el tráfico del centro, y cuando hablo de centro me refiero al entorno de Augusto González Besada, Corredera y Calvo Sotelo, la apertura de este vial era necesario. Una vez abierto vamos a tener un periodo de prueba para ver cómo va fluyendo el tráfico, y a partir de ahí tomaremos decisiones sobre todo orientadas a que en casi la totalidad del centro urbano las direcciones sean únicas. Entendemos que es lo que debe ser en un entramado urbano. Pero todo dependerá de, una vez abierta la calle, cómo vaya fluyendo el tráfico, sobre todo en dos arterias que deben servir de entrada y salida como son Mártires de Sobredo y la propia calle Ourense.

Hay muchas obras en curso actualmente en Tui, no solo públicas, también privadas. ¿Qué lectura hace de la vida en Tui en estos momentos?

Primero, está claro que el turismo es el gran motor de la economía en Tui en estos momentos. Estamos batiendo cifras récord tanto de turistas convencionales como vinculados al Camino de Santiago. Eso está provocando que en el Casco Histórico la labor rehabilitadora sea importante; también estamos notando que hay mucha demanda de vivienda, está habiendo algo promoción privada; y por lo tanto sí creo que la actividad económica en estos momentos está creciendo. El gran debe quizás en este campo sea que el comercio tradicional está sufriendo en Tui, igual que en el resto de España, por los cambios en los modelos de consumo, y quizás sea el tema que más nos preocupe en estos momentos; pero el peso de la actividad económica creo que está yendo a buen ritmo por las cifras del turismo en nuestra ciudad, que es un turismo desestacionalizado, que también es un dato positivo.

¿Cuándo va a entrar en vigor la ordenanza de vigilancia de la zona azul por cámaras?

Ahora estamos trabajando en los aspectos técnicos de la ordenanza y la intención es que haya un periodo de prueba para, obviamente, adaptar a los usuarios. Nuestra intención es que en el último trimestre de este año esté en funcionamiento porque entendemos que va a ser una medida que va a ayudar mucho a conseguir estacionamiento en el centro de la ciudad y que ayudará a la gente que viene de las parroquias a aparcar por tiempo limitado en el centro.

Esta ordenanza, como otros asuntos importantes, costó sacarla adelante al gobernar en minoría. ¿Cómo están las relaciones con la oposición, siguen rotas con el BNG?

El no haber podido alcanzar un pacto estable de gobierno con el BNG ha sido algo negativo, tanto para nosotros como para el propio BNG. No poder consolidar un proyecto de izquierdas en Tui, sumando entre los dos grupos (PSOE y BNG) 10 concejales, creo que no ha sido positivo y creo que los ciudadanos así lo entienden. En cuanto a la dinámica municipal estoy moderadamente satisfecho, aunque ha habido desencuentros importantes, hemos conseguido sacar cosas adelante, por lo que no soy especialmente crítico. Estoy satisfecho con el comportamiento de la Corporación en general.

¿Ha pensado ya si quiere continuar en 2027?

Dependerá de muchos factores y es algo que todavía no he meditado, con sinceridad.