La comunidad de montes de Couso, finalista de otro premio internacional

El jurado del prestigioso premio internacional Elinor Ostrom 2025 —cuya ceremonia tuvo lugar el día 16 en la XX Conferencia Bienal del IASC (International Association for the Study of the Commons) en Amherst, Massachusetts (EE UU)— seleccionó a la comunidad de montes de Couso, en Gondomar, como finalista entre cientos de candidaturas de todo el mundo y le otorgó una mención de honor en reconocimiento a su trabajo «al regenerar paisajes post-extractivos en mosaicos multifuncionales de biodiversidad, bosques comestibles y resiliencia social».

El comité organizador de los galardones destaca que la entidad sustenta los ecosistemas al reemplazar eucaliptos invasores por castaños y robles nativos, y producir shiitake, bayas y resina» y valora su «gestión colectiva del agua, sus rituales de memoria cultural, su autonomía energética y su toma de decisiones inclusiva», entre otras cuestiones. En definitiva, considera que los comuneros de Couso «no solo gestionan un bosque, sino que también buscan cultivar un futuro mejor».