«En estos dos años hemos diseñado la Ponteareas que queremos»

El de Nava es uno de los nombres escritos con mayúsculas en la política gallega. Fue alcaldesa por primera vez con tan solo 30 años, y tras haber ocupado cargos de gran relevancia en la Xunta, ha vuelto a liderar su municipio con la visión de quien conoce perfectamente los entresijos de la olítica.

—Terminan sus primeros dos años como alcaldesa en esta nueva etapa. ¿Fue como regresar a casa tras un largo viaje? ¿Cómo definiría estos dos años?

Han sido dos años fundamentales para la planificación, para construir la Ponteareas que queremos. El Ayuntamiento necesitaba ambición para afrontar grandes cambios. Esta etapa no tiene nada que ver con la de hace 25 años. En el año 2000 Ponteareas tenía unos 18.000 habitantes, hoy nos acercamos a los 24.000. La sociedad ha cambiado, y las políticas también.

—¿Puede darme ejemplos concretos?

Muchísimos. Por ejemplo, al acercarnos a los 25.000 habitantes, consideramos imprescindible contar con una biblioteca y centro de estudios que funcione 24 horas. Hace 25 años eso ni lo imaginábamos. O el mercado municipal, cuyas obras ya están en marcha: hoy no lo concebimos solo como un lugar para comprar, sino también como un espacio de ocio y dinamización cultural. También hemos reforzado el Centro de Atención Temprana, algo clave para muchas familias. Y tenemos en marcha proyectos como el nuevo centro de salud, nuevas instalaciones deportivas como la pista de atletismo cubierta, la consolidación de Ponteareas como referente cultural con una biblioteca modélica o nuestra exitosa residencia de artistas. Todo esto sin perder de vista servicios básicos como el saneamiento, también en el rural, la mejora de viales o la recuperación del río Tea como uno de nuestros mayores tesoros.

—Se han escuchado críticas de que usted apuesta por un modelo urbano que quita espacio a las personas para dárselo a los coches...

Justamente al contrario. En estos dos años no se ha quitado un solo metro de calle a las personas, pero tampoco se ha actuado desde la imposición. Cada caso tiene su momento. No podemos, por ejemplo, prohibir el paso a un vehículo que transporta a alguien con movilidad reducida. Lo importante es tener calles vivas, con sol en invierno y sombra en verano, que inviten a quedarse, no a huir. Si hablamos de modelos, ese es el nuestro.

—Desde el PP, su partido, se critica con frecuencia la inestabilidad de los gobiernos de coalición cuando estos son de izquierda, pero usted preside uno. ¿Existen dos varas de medir?

No negaré que estamos en un gobierno de coalición, pero tampoco creo que se escuche ningún estruendo en la calle, como suele ocurrir en las coaliciones entre PSOE y BNG, por ejemplo. Nuestra relación entre los socios es buena porque cada uno sabe qué papel desempeña. Por supuesto que hay puntos de vista distintos, pero los sabemos abordar con diálogo y responsabilidad. Además, hay temas transversales que requieren el trabajo conjunto de varias concejalías. Ahí es donde se demuestra el éxito de un gobierno.

—¿Las fiestas del Corpus son una de esas cuestiones transversales?

Exactamente. El Corpus es una celebración compleja y de enorme responsabilidad. No solo porque está declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, sino porque no podemos fallar a nuestras vecinas y vecinos, que se dejan la piel para que ese día sea inolvidable. En este evento trabajan muchas concejalías junto con la Alcaldía. Nada queda a la improvisación. Estoy convencida de que el de este año serán especialmente recordado..

—¿Qué espera de los dos años que le quedan de mandato?

Espero poder culminar los proyectos que hemos iniciado, el saneamiento integral y avanzar en nuestro programa. Porque cuando las cosas se hacen, se transforman en aval frente a la ciudadanía. Y yo quiero que el nuestro sea un gran aval.