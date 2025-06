«El estilo no solo es consumir, también es aplicar la creatividad»

La Casona da Torre, en Redondela, será escenario el próximo lunes 23 de la conversación entre la comunicadora María de León y el sociólogo Pedro Mansilla. Bajo el título de «Moda: Ética y Estética», la charla tendrá lugar en el entorno de la Casona a las 20.00 horas. La actividad está organizada por la Fundación Filomena Rivero Alonso y la entrada tiene un precio de veinte euros, que serán donados a Cáritas.

—El título de la charla es «Moda: ética y estética», ¿Qué podrán encontrarse en ella los asistentes?

Busco mostrar al público mi propia evolución personal. Mi primer libro, editado en 2016, se titula «Vivir con Estilo», y el segundo, de 2025, «Vivir con sentido». Solo en esa primera frase, ya se aprecia el cambio. Quiero contar cómo esta evolución ha afectado a mi trabajo comunicativo aplicado a la moda.

—¿Cómo definiría, en sus propias palabras, la moda ética frente a la estética?

La estética es la parte relacionada con el gusto, la elección de la ropa o lo apreciable a los sentidos. La ética va más allá, está enfocada a los grandes valores y al comportamiento racional individual de cada persona.

—¿Qué mensaje espera que se lleven sobre el coloquio los asistentes?

Espero sobre todo que les ayude a tomar conciencia de todo aquello que les puede ayudar a reflejar hacia el exterior su belleza interior. Me gustaría que perpetuara el mensaje de que no es tan primordial la elección de la ropa en sí, si no la importancia de elegir la mejor conducta y relacionarla con la elegancia.

—¿Considera que actualmente la moda es ética?

Yo creo que está cada vez más en el camino. Las marcas están impulsando mucho la comunicación en valores. Están observando que no es suficiente con vender, que el consumidor es cada vez más exigente y demanda que los productos lleven consigo un propósito.

—¿Qué cree que hace falta cambiar en la industria para que la moda sea realmente ética?

Considero que es necesario humanizar las empresas. Es decir, enfocar como decía antes su actividad no solo a la venta y a la rentabilidad en sí, sino también reconducirla hacia el impacto social.

—¿Cómo promueve esta idea sobre la moda ética en su día a día?

Mi trabajo es la comunicación, desde ella, busco desarrollar proyectos educativos que impulsen esa visión más humanista. Tengo diferentes propuestas a través de los que pretendo crear un impacto positivo, como por ejemplo, el proyecto Referencers, que busca fomentar una influencia responsable en el mundo digital.

—Por último, ¿Qué pequeñas acciones cotidianas propondría para que los asistentes adopten un consumo más consciente?

Un pequeño y sencillo paso es empezar a usar ropa vintage. El estilo no es solo consumir, también es saber aplicar la creatividad y aprender a jugar con las diferentes prendas.