La Festa do Mexillón abre mañana el San Xoán de Panxón

La tradicionales fiestas de San Xoán de Panxón arrancan mañana domingo con la Festa do Mexillón, organizada por el Concello de Nigrán en colaboración con la comisión de fiestas. La cita gastronómica tendrá lugar en la plaza de abastos del muelle con raciones a 5 euros y con música de gaitas. The know strangers Val Miñor actúan a las 18.00.