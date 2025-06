El ascensor del colegio de Peitieiros sigue inactivo 3 meses después de su instalación

El CEP Neira Vilas de Peitieiros cuenta con su primer ascensor instalado desde finales de marzo, pero no puede utilizarse por trámites administrativos pendientes del Concello de Gondomar. Así lo denunciaba ayer la Asociación de Nais e Pais (ANPA) del centro, preocupada «porque se dificulta o acceso igualitario ás instalacións por parte de todo o alumnado e das familias que poden precisalo para acudir ás titorías».

Y es que a lo largo del curso, recalcan representantes de las familias, «houbo casos de alumnos e alumnas con mobilidade reducida que non puideron facer uso do ascensor xa construído, así como de familias que non puideron acceder para actividades da comunidade educativa». Recalcan que el asunto ha sido puesto en conocimiento del gobierno municipal a través del Consello Escolar y que la única información que se les ha facilitado desde el Ayuntamiento es que «a legalización do elevador require trámites como o pago de taxas e entrega do proxecto técnico», pasos que la ANPA entiende completados, de manera que insta a los dirigentes locales a «colaborar en axilizar as xestións restantes». El gobierno local rehusó responder ayer a este diario sobre el asunto.