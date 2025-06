Detenido en Covelo por incumplir la orden de alejamiento de su pareja cuando jugaba con ella a las cartas

Un caso ocurrido ayer en Covelo ilustra las dificultades de proteger a algunas mujeres que están en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén).

Ocurrió ayer en Covelo en el transcurso de una partida de cartas que jugaba una pareja en un bar del barrio de Igrexa. Ambos, de unos 40 años, estaban sentados en una mesa del establecimiento y con consumiciones.

Esta escena no tendría nada de particular si no fuera porque el hombre tenía una orden de alejamiento de ella. Así fue condenado por ejercer violencia machista contra la mujer, quien en virtud de la sentencia ingresó en la lista del VioGén.

No acabaron la partida. La Guardia Civil arrestó al hombre por quebrantamiento de condena, trasladando las diligencias al juzgado de Ponteareas.