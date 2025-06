El festival Nigranjazz recibe a la estrella del piano Aaron Parks

Suma cada año a los más grandes del género y en esta décimo novena edición el festival Nigranjazz se supera a sí mismo. Sobre el emblemático escenario de A Foz actuará nada menos que el pianista Aaron Parks, todo un referente internacional que encabeza el cartel del prestigioso certamen nigranés, adelantado este año precisamente para adaptarse a la agenda de la gran estrella.

Del 17 al 19 de julio se desarrollará una de las principales citas culturales del Concello de Nigrán. El alcalde, Juan González, y el director del certamen, Felipe Villar, presentaron ayer esta nueva edición, con cartel del nigranés Álvaro Cedeira, en la fábrica de cervezas Banda de Porto do Molle, una marca local que, un año más, patrocina el festival, que cuenta también con financiación de la Diputación de Pontevedra.

El prodigioso pianista estadounidense ofrecerá la noche del sábado 19 de julio la actuación estelar del Nigranjazz, precedido del vibrafonista catalán Marcel Pascual en quinteto. En total, serán cuatro conciertos en el estuario de A Foz con algunos de los músicos de jazz más destacados del panorama nacional e internacional.

Entre ellos, uno local. Manuel Cebrián, director de la Escola de Música Municipal de Nigrán, presentará su primer disco, Litet steg, el viernes 18. En la segunda actuación de su primera noche, el festival se abrirá al flamenco-jazz de la mano del cuarteto de la flautista madrileña Carmen Vela. Como es tradición, al terminar los conciertos habrá jam sessions en el propio recinto y también el jueves 17 en el Malabar Pénjamo de Patos.

Festival inclusivo

Como cada año, el certamen será inclusivo y dispondrá de mochilas vibratorias para todas las personas sordas que lo soliciten previamente a través del correo electrónico info@entresignos.com o del WhatsApp 690679675.

Fuera de lo estrictamente musical, la nave de la firma cervecera acoge una exposición de carteles de todas las ediciones del Nigranjazz. Se ubica en el número 22 de la Rúa do Labrego, nave 5E, en el parque empresarial Porto do Molle.

«Non cabe dúbida de que xa formamos parte destacada do circuito dos mellores festivais de jazz de todo o país, e iso énchenos de orgullo», subraya el alcalde, Juan González, que apostó por la creación de este evento cuando era concejal de Cultura.

«Parks ten a capacidade de evocar emoción e introspección a través da súa música, o que fai del un dos pianistas de jazz máis influíntes e respectados da súa xeración, é un luxo contar con el», añade Felipe Villar, director del festival, que no dudó en cambiar la fecha tradicional del último fin de semana de julio para poder contar con esta estrella internacional. «É unha oportunidade única, tocará con dous músicos portugueses de referencia e será o protagonista da master-class do sábado ao mediodía no auditorio, unha oportunidade imperdible de aprendizaxe para calquera músico», recalca.

El Nigranjazz cumple 19 años y es ya el festival más longevo del Val Miñor. Actualmente está considerado por músicos, aficionados y prensa especializada como uno de los mejores del país por la calidad de los artistas que participan. Apuesta por un jazz puro, alejado de vanguardias, y la entrada es gratuita. Entre sus singularidades destaca el espacio que lo alberga, incluido en la Red Natura.

Vecinos entusiastas de este género musical lo impulsaron en 2007, encabezados por Quin Alborés, en cuya memoria se convoca cada año el concurso de carteles. Por su escenario han desfilado, entre otros, Peter Bernstein, Gilad Hekselman, Bill McHenry, Jorge Rossy, Marteen Hogenhuis, Joe Martin, Chris Cheek, Kurt Rosenwinkel, Jean Michel Pilc, Eve Cornelious, Jesse Van Ruller, Steve Cardenas, Yumi Ito, Ela Zirina, Camil Arcarazo e Irene Reig.