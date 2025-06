Una joven de premio y gran imaginación

¿Se imaginan encontrar un libro olvidado en la biblioteca y que al abrirlo les traslade a otra dimensión, una en la que «el cielo brilla en tonos imposibles, hay animales fantásticos y puedes ser quien quieras ser»? Fue lo que ideó la redondelana Laura Álvarez Barrio para escribir el microrrelato con el que ha conseguido el segundo premio del concurso de microrrelatos que organiza la Real Academia Galega.

Entre las casi mil historias presentadas, de un máximo de 200 palabras, el jurado concedió a la escrita por Laura, «O libro do tempo esquecido», el segundo premio de la categoría infantil.

La joven, alumna de sexto de Primaria del CEP Santa Mariña de Redondela, pensó esta historia cuando ella misma, un día en la biblioteca, encontró un libro enorme, y, de broma, le dijo a su compañera: «Imagínate que nos metemos dentro». Algo tiene que ver también su afición por la lectura y sus gustos literarios, con predilección por la fantasía y el misterio, con títulos como Harry Potter, Las Crónicas de Narnia o Los Forasteros del Tiempo.

Es por ello que, cuando en el colegio la animaron a presentarse al concurso no se lo pensó, y aunque lo que más le gusta es leer, también disfruta de la escritura. «Me gusta cuando en clase nos mandan tareas de escribir», cuenta Laura, que supo hace un mes que había quedado segunda en el concurso, aunque en el colegio le pidieron que no se lo contara a nadie hasta que la Real Academia Galega no hiciera públicos los resultados del certamen, ya que había otros niños y niñas que también se habían presentado.

Guardar silencio fue lo más difícil por la emoción que sintió; el mejor regalo de cumpleaños de sus recién estrenados 12 años. Aunque le queda mucha vida por delante y todavía no tiene claro qué quiere ser de mayor, promete seguir escribiendo y cultivando su otra afición, el dibujo. «Es parecido a escribir, tienes que buscar algo que te inspire», cuenta.