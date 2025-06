Manuel González, membro da Real Academia Galega, coñece o traballo das alfombreiras de Ponteareas

O catedrático da Real Academia Galega, Manuel González, visitou Ponteareas para coñecer de primera man o traballo que realizan as alfombreiras e alfombreiros. A visita, organizada polo BNG, celebrouse con motivo da recente inclusión do termo «alfombreiro-a» no dicionario de Real Academia Galega, a petición da Asociación de Alfombristas Corpus Christi de Ponteareas.

O catedrático visitou os portais donde os e as alfombreiras traballan para dar continuidade á tradición ancestral de elaborar as alfombras de flores no día de Corpus Christi. Neste senso, o catedrático galego puxo en valor esta iniciativa «referente non só en Galicia, senón en todo o estado e fora del».

«As alfombras de Ponteareas saen en tódolos medios de comunicación de calquera parte do mundo», salientou Manuel González, explicando a elección do sufixo -eiro, empregado tradicionalmente para designar as profesión de tipo artesanal.