Los perros ya no podrán acceder a parte de Praia América

El de Nigrán está considerado el Concello “dogfriendly” del área de Vigo por poner en marcha una normativa para abrir todas sus playas a los perros todo el año, incluso en verano, aunque fuese en horario nocturno. Pero lo cierto es que la ordenanza todavía no ha entrado en vigor y lo hará en breve, aunque con limitaciones. Concretamente en Praia América, en la desembocadura del río Muíños.

El Ayuntamiento prohibirá durante todo el año la presencia de los canes en un total de 27.615 metros cuadrados del ecosistema dunar con el objetivo de proteger la nidificación de las aves en peligro de extinción como la píllara y las especies migratorias.

Nigrán contaba con dos pequeñas calas abiertas a los perros: la de O Carreiro, en Pato y la de O Canto, en Lourido.

Consulta pública "online"

Pero los amantes de los peludos no dejaban de solicitar más espacios para llevalos, así que el gobierno municipal lanzó una consulta pública hace dos años a través de su web.

Se prohíbe durante todo el año la presencia de los canes en un total de 27.615 metros cuadrados del espacio natural, el 5% del arenal

Ganó con un 74% de los votos el sí a la apertura total de las playas, excepto en horario y temporada de baño, del 1 de junio al 30 de septiembre, de diez de la noche a nueve de la mañana. De manera que comenzó a tramitarse la modificación de la ordenanza de convivencia y ornato público, se aprobó de manera provisional el verano pasado y se abrió un período de alegaciones.

El entorno de la desembocadura del río Muíños, donde se prohíbe la presencia de perros. / /

La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático presentó una para advertir, con informe técnico de por medio, de la necesidad de dar prioridad a la protección ambiental sobre los eventuales derechos de las personas propietarias de animales y recordar que el ENIL (espacio natural de interés local) de las dunas de Praia América y Panxón tiene un plan de conservación que impide la presencia de mascotas.

El equipo de gobierno está de acuerdo con el aviso dela Xunta y por eso ha decidido impedir que los perros corran por todo el ENIL que comprende el ecosistema dunar desde el fin del paseo marítimo de Panxón hasta la desembocadura del río Muíños, considerado como Área Prioritaria de Conservación y Área de Presencia de la píllara de las dunas, especie en peligro de extinción.

"Menos dun 5% de Praia América"

Lo cierto es que los animales ya no podían acceder a buena parte de la superficie porque ya está vallada y señalizada pero ahora se ampliará la zona acotada, explica el alcalde. “Para os propietarios de mascotas supón renunciar a menos dun 5% de toda Praia América e, na práctica, á maioría deste espazo xa non podían acceder. A cambio protexemos mellor as especies en situación de vulnerabilidade”, recalca.

La alegación del Gobierno gallego se ceñía al período reproductivo de la píllara, del 1 de marzo al 30 de septiembre, pero el Concello extenderá la prohibición a todo el año para proteger también las aves migratorias que eligen este lugar para descansar después de reorrer miles de kilómetros. “O cheiro a can ou escoitar os seus ladridos estresa enormemente as aves, que ante a ameaza escapan, é o que nos indican os expertos ornitólogos, por iso na zona do ENIL non poden estar e realmente xa non podían, para iso está valado desde hai décadas”, añade el regidor.

Para garantizar que se cumpla la norma, además de señalizar el entorno, “pedirémoslle ás forzas de seguridade un maior control”, afirma González.