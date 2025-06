Buscan voces y un director para la nueva coral Casto Sampedro

Un grupo de redondelanos reunidos en la Asociación Cultural Latexos se ha propuesto fundar un coro de canto polifónico que llevará el nombre de Casto Sampedro, en honor al célebre historiador y musicólogo local.

El colectivo inició en los últimos días una campaña para reunir voces mayores de edad que quieran formar parte de la coral y para buscar fondos para la contratación de un director profesional que garantice el rigor y la calidad artística que haga viable el proyecto para poder iniciar los ensayos.

Desde Latexos animan a unirse a todas las personas que les guste el canto y quieran mejorar sus habilidades o, simplemente, aprender a cantar. Esta invitación no tiene límite de edad —mayores de 18 años— y se dirige no solo a vecinos de toda Redondela, sino también de otros municipios de la comarca. «A única condición para participar é o interese, o compromiso e o desexo de atoparse e gozar coa música», explica Luís Cuntín, uno de los impulsores. Para anotarse o cualquier información, los interesados pueden dirigirse al teléfono 686362111.

Desde el colectivo cultural destacan que Redondela cuenta con una extensa tradición en el canto coral, por lo que confían en que el éxito del proyecto. «O canto polifónico, no que se encontran musicalmente o culto e o popular, ten antecedentes significativos en toda Galicia e, como non podía ser menos, tamén en Redondela. Concretouse no pasado en actividades relacionadas coa Zarzuela nas sociedades recreativas presentes na propia vila durante o primeiro terzo do século pasado, en coros parroquiais e, ata hai ben pouco, na Coral Apóstol Santiago; de feito, cultivase aínda por varias formacións nalgunhas parroquias do concello. E todo isto máis alá do canto popular, que se ben desapareceu dos espazos públicos como expresión espontánea, segue a ser practicado entre nós por outros grupos activos», subraya Cuntín.