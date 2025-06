El otro arte efímero de Ponteareas

El arte efímero centra la tercera residencia de artistas de Ponteareas, que acoge hasta el próximo domingo a seis jóvenes de toda Galicia y Bilbao que desarrollan proyectos multidisciplinares con un denominador común: la efimeridad de sus creaciones. Una característica que comparten con la tradición alfombrista de Ponteareas, también muy presente en los proyectos que ultiman estos días, tutelados por la directora de Artistea, Laura Porto, para su puesta en escena durante la noche de Corpus Christi.

La cerámica está presente a través de Silvia Bátega, que realiza una reinterpretación contemporánea de las tradicionales alfombras florales de Corpus a partir de la creación manual de pétalos de flor modelados en barro. «La obra busca trasladar el lenguaje simbólico y ornamental de estas alfombras al terreno de la cerámica», indica la artista, explicando que «con el paso del tiempo la arcilla sin cocer comenzará a erosionar, desintegrarse y volverá a ser tierra, cerrando así un ciclo natural».

Silvia Bátega crea pétalos con arcilla. / Anxo Gutiérrez

Su proyecto se divide en dos fases, empezando por un estudio del entorno con el fin de rescatar arcillas para la creación de los pétalos, y siguiendo por el modelado de esos pétalos que, finalmente, colocará en distintas zonas verdes de Ponteareas, donde se integrarán con el paisaje iniciando su proceso natural de erosión y retorno a la tierra.

Noa Covelo basa su proyecto en la danza, de manera que prepara una pieza efímera de 20 minutos, interpretada por ella, que representará en la Plaza Mayor de Ponteareas, donde una instalación de alfombras florales y semilleros servirá de plataforma escénica para el movimiento y la música electrónica improvisada. Previamente, realizó una investigación de las prácticas comunitarias y simbólicas del Corpus en Ponteareas, que incluirá en su performance.

Noa Covelo explora la danza. / Anxo Gutiérrez

La música aparecerá en la obra que preparan Sergio Marey y Alberto Ovejero, el dúo artístico Aviva-lo, que fusiona música tradicional gallega con ritmos electrónicos. Durante su estancia en Artistea trabajan en el desarrollo de una instalación performativa para la que construirán su propia manta floral.

«Con esta manta lo que queremos es simbolizar una identidad que se construye por esa suma de vivencias representada a través de las múltiples flores que la conforman», explican Sergio y Alberto, apuntando que las flores las realizarán con papel crepé, ya que, tras la confección de la manta, harán una performance en la que con esponjas y agua irán deshaciendo esas flores, que irán tiñendo una cortina sobre la que fue hecha la manta.

«Ese hecho de deshacer y de teñir el tejido inferior es una metáfora de esa idea de que la identidad está compuesta por todo eso que vivimos, que no puede ser descompuesta, que aquello que no queremos no puede ser borrado, pues siempre dejará una huella en nosotros», explica el colectivo, que acompañará el montaje con una pieza sonora creada a través de diferentes sonidos grabados en Pontereas.

Irene Vieito trabaja la cianotipia. / Anxo Gutiérrez

Por otro lado, la diseñadora gráfica Irene Vieito basa su proyecto en la antigua técnica de la cianotipia, con el objetivo de devolverle la vida a piezas de ropa en desuso. Su objetivo es crear una serie de prendas a través de esta técnica de estampación natural.

El carácter efímero de la propuesta reside precisamente en la técnica utilizada, la estampación en cianotipia sobre el tejido, ya que se degrada con el uso y los lavados, generando un ciclo de transformación constante en la prenda. «Las piezas creadas durante la residencia estarán inspiradas en la tradición del Corpus Christi de Ponteareas y en los motivos de las alfombras florales», explica la diseñadora gráfica.

Camile Duhart prepara un ‘videomapping’. / Anxo Gutiérrez

Por último, Camile Duhart, artista visual e interdisciplinar, realizará un videomapping interactivo partiendo de la tradición de las alfombras florales. Este se proyectará sobre una fachada o espacio público de Ponteareas, donde los elementos pictóricos serán reelaborados digitalmente y activados por la presencia del público a través de una cámara que detectará el movimiento o la posición.

«La interacción permitirá que las flores y patrones reaccionen en tiempo real a la audiencia, generando una experiencia inmersiva y viva, en la que el patrimonio visual del Corpus se transforma mediante el contacto con el espectador», explica la artista.