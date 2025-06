Un arándano para ti, otro para el monte de Couso

Expertos en nutrición los incluyen en las listas de superalimentos. Entre sus beneficios, destacan su poder antiinflamatorio y su capacidad para prevenir el estrés oxidativo, es decir, el envejecimiento, gracias a que son pobres en grasas y favorecen la síntesis de colágeno. Por no hablar de su riqueza en vitaminas como la A o la C... Los arándanos están de moda y su consumo se ha incrementado en todo el mundo en los últimos años, a pesar de su precio y de que no siempre se encuentran los más sabrosos en el supermercado. En la parroquia de Couso, en Gondomar, se pueden recolectar los más frescos, directamente de la planta, y llevarlos a casa gratis. Solo hay que dejar la mitad de la cosecha para la comunidad de montes, propietaria de la plantación.

Sistema « You pick»

Es el sistema ·« You pick» o «U-Pick» —tú recoges o tú eliges, en español—, muy extendido en EE UU o el Reino Unido, donde la gente acude a explotaciones a recolectar su propia fruta, desde manzanas, bayas o cualquier variedad de temporada. Lo hacen a modo de plan familiar y para muchos padres e hijos es una divertida tradición, aunque les cueste dinero..

En el monte de Couso el pago es en especie: el 50% de lo que se cosecha. A cambio, el consumidor no solo se lleva unos arándanos de gran calidad, frescura y sabor, sino también la experiencia de pasar la mañana o la tarde en plena naturaleza seleccionando los frutos maduros de las ramas del arbusto.

Calidad ecológica

«Un gran plan, unha iniciativa preciosa», apunta Emilie Torres a pie de mata. Llegada desde otra parroquia del mismo municipio, Morgadáns, esta vecina solo encuentra ventajas a la iniciativa.

«Son riquísimos, son ecolóxicos, produto local, cóllelos ti mesma mentres compartes a experiencia con outra xente...», explica. «Por sorte, aínda quedan cousas bonitas nesta sociedade, encántame a enerxía positiva deste proxecto», recalca esta mujer que espera volver la semana que viene, ya finalizado el curso escolar, con los niños, si hay oportunidad.

Gente recogiendo arándanos en la plantación de los comuneros en Couso, Gondomar / Alba Villar

Convocatoria vía WhatsApp

La comunidad de montes abre la plantación a este tipo de cosecha compartida un par de días a la semana por el momento, en cuanto tiene personal disponible para atender a los voluntarios, explica su presidente, Xosé Antón Araúxo. La semana pasada hubo ocasión de recolectar un par de días, igual que ayer y hoy mismo, de 7.00 a 14.00. La convocatoria se realiza vía WhatsApp a los comuneros y conocidos y el boca a boca hace el resto. Araúxo espera poder fijar algún sábado de cosecha en julio para llegar a más gente.

María Mariño acudía ayer desde Vigo, «convidada por un amigo de andainas». Para ello, esto es«algo que hai que coñecer, de verdade, fantástico». No solo por el sabor, «nada que ver cos do súper», sino porque «non é o mesmo que ti os collas, ademais son ecolóxicos, eu vou orgullosísima con eles», indicaba al terminar la jornada y con intención de repetir «se se pode a semana que vén».

Algo más de cuatro kilos lograron reunir estas dos mujeres en dos horas, la mitad para llevarse a casa después de dejar otro tanto para la sociedad mancomunada. Emilie los consume frescos, pero también congelados, porque «quedan de maravilla». «Nada que ver cos que mercas por aí, tanto en sabor como en calidade. Os que mercas conxelados quedan aplastados, coma unha pasta. Estes quedan enteiros e separados».

300 kilos esta campaña

La comunidad de montes los vende frescos pero también produce mermelada de su propia marca, Acolá, para comercializar la cosecha, que prevén alcanzará los 300 kilos este año. Tres jornaleros contratados completan el trabajo de los voluntarios. Las plantas han cumplido ya una década desde que la comunidad de montes puso en marcha su proyecto de cultivo de frutos rojos en 2015. Las frambuesas y las grosellas no sobrevivieron a los ataques de los jabalíes y de los pájaros. «A planta dos arandos é máis robusta e non a parten», señala el presidente de la entidad que también produce y comercializa alrededor de 500 kilos al año de setas shiitake, además de producir resina, entre otros proyectos de diversificación de los usos del monte para ganar terreno al eucalipto por los que ha recibido varios reconocimientos internacionales.

La cosecha compartida de arándanos gana adeptos cada campaña, junio y julio. «Cada día que abrimos vén unha ducia de persoas », indica Araúxo. Ayer se juntaron incluso turistas llegados de Sevilla o Madrid. Y es que la experiencia puede venderse como atractivo para cualquier visitante, además de ayudar a la comunidad de montes a «reducir custos de man de obra».