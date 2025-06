Hartos de sortear baches en O Couto

Circular por los caminos de O Couto y A Feixa, una ruta por la que circulan a diario muchos vehículos que se desplazan entre las parroquias redondelanas de Quintela y Reboreda, se ha convertido en una especie de gincana en la que hay que ir sorteando baches.

El escaso mantenimiento viario, así como la falta de una red de recogida de aguas pluviales, unido a la fuerte pendiente de algunos tramos, han provocado un importante deterioro del vial. Una situación de la que llevan años quejándose los residentes de la zona. Hartos de quejarse en el Concello de Redondela con escritos por registro sin obtener ninguna respuesta, ayer, una treintena de vecinos se concentraron por la tarde en el vial para exigir una reforma que ponga fin a los problemas.

Uno de los afectados, José Rodríguez Alonso, portaba seis folios con las reclamaciones presentadas en el Ayuntamiento cada seis meses entre los años 2022 y 2024. «En todos los escritos expongo los problemas y reclamo la reparación del vial, pero nunca me contestaron nada. Este año ya no fui porque veo que no sirve de nada, es desesperante», lamenta.

Una niña reclama con un cartel el arreglo del vial. / ANTONIO PINACHO

Los vecinos confían en que saliendo a la calle a protestar pueda cambiar la situación. «Al menos damos a conocer la situación a todos los vecinos del municipio y esperamos que los responsables municipales se interesen y hagan algo», indica Jorge Álvarez Cabaleiro, otro de los residentes de la zona.

Pero puntualiza que no se conforman con que vengan a tapar los baches con un poco de asfalto. «Eso ya se hizo en alguna ocasión y en cuanto llueve vuelven a aparecer los baches. Aquí lo que se necesita es una renovación completa del firme y una red de pluviales para evitar que el agua quede embalsada en la calzada», explica Jorge, que concluye recalcando que este vial forma parte del casco urbano, «pero está en peor estado que muchos caminos del monte».