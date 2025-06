El Geodestino Condado Paradanta premia la calidad turística del territorio

El castillo de Sobroso acogió la Gala de Calidad Turística del Geodestino Condado Paradanta donde 27 entidades renovaron sus distintivos SICTED de calidad turística.

La distinción SICTED es un proyecto bajo el que se pueden acreditar empresas y servicios del sector turístico y la propia distinción proporciona formación a las entidades planteando un proceso de mejora continua.

El GDR Terra e Auga gestiona este programa desde el 2020 y suma un total de 50 empresas que trabajan bajo esta metodología.

Las entidades que renovaron su distinción son Corisca de Salceda; A Pamplona, Bodega Torgo, Casa Vilamide y Eido da Fonte de Cañiza; Marqués de Vizhoja y Arabo de Arbo; Adega Rubén, B the Travel Brand, CITEA, Museo de Ponteareas, castillo do Sobroso, Confitería Ancla, y Punto de Información Turística de Ponteareas; A Cantaruxa Maruxa de Mondariz, Balneario de Mondariz, Hotel Cemar y Regato de Valdecide de Mondariz Balneario; Julio Eiroa y Lugar dos Devas de Covelo, y Casa Calviño, Hotel Nande, O Frenazo, Condado Paradanta SCG, O Cental CIPC de Taboexa e Información Turística de As Neves.