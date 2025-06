Mos hace grande su Festa da Rosa

Mos vivió ayer una jornada festiva llena de emociones, risas y buena gastronomía. Una jornada dedicada a ensalzar la rosa de Mos, que tal y como recordó la alcaldesa, Nidia Arévalo, está presente «en nuestro escudo, en nuestra bandera y en nuestros corazones».

recisamente para defender la rosa de Mos, el Concello ideó el año pasado el título de Valedor y Valedora de la Rosa, que en esta edición recayó en la Asociación de Galegos Residentes de Mos en Bos Aires, el director de La Vuelta Ciclista a España, Javier Guillén; el expresidente del Celta, Carlos Mouriño; la política Ana Pastor, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, y el director de cine Daniel Sánchez Arévalo.

La elección del prestigioso cineasta como Valedor de la Rosa tiene que ver con su próximo trabajo, 'Rondallas', que se estrenará el próximo 1 de enero. Fue viendo actuar a una rondalla de Mos como Sánchez Arévalo decidió crear el filme que ha grabado en Galicia, siendo Mos uno de los escenarios principales. «Esta historia solo se podía rodar aquí», indició el cineasta, confesando que «hacía mucho tiempo que no me sentía tan a gusto en un sitio que no fuera mi casa». Incluso dijo que la grabación de 'Rondallas' había sido «la experiencia de cine y vital más bonita y especial que he tenido».

El humorista Roberto Vilar dando el pregón de la Festa da Rosa de Mos, ayer. / Anxo Gutiérrez

Otro de los protagonistas de la Festa da Rosa fue el actor, presentador y humorista gallego Roberto Vilar, que fue el encargado de dar el pregón. Empezó disculpándose con la alcaldesa por no llevar «chuleta con todo lo que me dijo que tenía que decir; porque si no convoca Pedro Sánchez elecciones y nosotros aún seguimos aquí».

Fiel a su estilo, Roberto Vilar hizo reír al público con cada palabra de su pregón y también felicitó a Carlos Mouriño por los éxitos del Celta y el vínculo que se ha creado con la afición. «Lo que pasa en Balaidos desde hace un tiempo es más que fútbol. De alguna manera estáis construyendo un país», concluyo Vilar.

Ganadores y ganadoras del concurso de ramos de rosas. | Anxo Gutiérrez

Los concursos de ramos de rosas y empanadas de millo también ocuparon los aplausos del público. Los ganadores de los concursos de ramos fueron: Ángeles Rodríguez, de Cela; Purificación Lago, de Dornelas; Manuel Figueroa, de Tameiga; Isabel Lago, de Torroso; Abel Alonso, de Pereiras; Marivi Ben, de Sanguiñeda; Sita Barciela, de Guizán; Natalia Sanjurjo, de Mos; Carlota Míguez, de Petelos; y Antonia Toucedo, de Louredo. De entre todos, se proclamó ganadora Sita Barciela.

En el certamen de empanadas de millo, el premio a la mejor presentación fue para Alberto Santos; la más grande fue la de la Panadería San Miguel As Vides, y el premio a la empanada con el mejor sabor fue para Constantino González.

Por último, como novedad, se entregó la distinción Valedora da Rosiña a la deportista mosense Martina Sande. «Eres una inspiración para mí», le expresó la alcaldesa.