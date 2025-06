Los taxistas de Chapela exigen la reposición de la cabina

La retirada del teléfono en la cabina de la parada de taxis de la zona alta de Chapela, en la Avenida de Redondela, ha generado malestar entre los taxistas pero también multitud de quejas de los usuarios, que no tienen forma de llamar de manera directa para solicitar un servicio.

La pérdida del teléfono se produjo el pasado 27 de mayo debido a la modernización de la red por parte de la operadora Movistar, que sustituyó la red de cobre por fibra óptica. El problema es que para que la cabina siga funcionando se necesitaría corriente eléctrica, y llevar el tendido hasta ese punto tiene un coste elevado. «En el Concello calculan unos 4.000 euros porque tienen que llevar la acometida y un cuadro electrico, por lo que no pueden asumirlo», explica Francisco Pascual, uno de los taxistas afectados.

Como alternativa provisional, y tras las quejas trasladadas al gobierno local tanto por los profesionales como por la Asociación de Vecinos de Chapela, el Concello les facilitó ayer un teléfono móvil que se turnan entre los cinco compañeros que trabajan habitualmente en la parada. «Esto parece que ha solucionado algo la situación, pero no nos conformamos y seguiremos insistiendo para que la cabina vuelva a estar operativa porque es fundamental para nuestro trabajo», indica Alejandro Louzao, otro de los profesionales de Chapela, que lamenta que hayan tenido que esperar casi quince días para volver a tener teléfono. «En los últimos días hemos aguantado las quejas de muchos usuarios porque nos decían que no podían contactar con la parada y con el servicio de Radiotaxi la espera es muy larga, así que no les compensa», lamenta. Ante esta situación iniciaron una recogida de firmas para reclamar que se vuelva a instalar el teléfono en la cabina con el mismo número de siempre (986450020) para facilitar a los clientes solicitar el servicio y hasta el momento ya tienen más de un centenar.