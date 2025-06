O Auga da Laxe celebra o seu festival o sábado

O IES Auga da Laxe de Gondomar ofrece este sábado, día 14, a quinta edición do festival Laxefest na praza Rosalía de Castro a partires das 22.00. Actuarán os grupos do centro NADA, Os Neo Cubanos, Lienzo sobre óleo e Los Afrancesados. A actividade conta coa colaboración do Concello.