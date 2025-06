Nigrán prepara las luces de Navidad antes del verano

La carrera de la Navidad ha comenzado en el área de Vigo antes incluso del arranque del verano. Tan solo tres días después de conocerse la programación aprobada por la junta de gobierno de la ciudad olívica, el Concello de Nigrán ha puesto la maquinaria a trabajar para iniciar los preparativos, en este caso, los de las luces. El Ayuntamiento ha sacado ya a concurso público el contrato del alumbrado por importe de 85.123 euros y con posibilidad de prorrogarlo a 2026 si así lo consideran la empresa y el Ayuntamiento.

Tanto adelanto tiene una explicación: la fiebre navideña de Vigo y los millones de leds de Caballero. La carga de trabajo que acumulan las empresas del sector es tal que los municipios del entorno se encuentran con dificultades para colocar sus ornamentaciones lumínicas llegado el momento.

El de Nigrán lo ha sufrido en los tres últimos años y para evitar las trabas ha decidido adelantarse más que nadie en la oferta pública y ponerla en marcha antes incluso que la de los socorristas. «O problema é que as empresas da contorna están colapsadas cando se achegan as datas de Nadal, porque as subcontratan e fan traballos para o alumeado de Vigo. Por iso vimos arrastrando problemas nos últimos anos», explica el alcalde, Juan González.

En 2023 la licitación quedó desierta y la colocación de los adornos resultó «unha odisea», recuerda el regidor. La empresa que finalmente contrató la Administración municipal realizó el montaje con demora, el encendido se retrasó y las parroquias llegaron a las fiestas sin todas las luces instaladas. No faltaron las críticas de la oposición.

El año pasado, la licitación arrancó en octubre y solo se presentó una empresa, pese a que el importe se había incrementado considerablemente, pasando de 57.704 euros a 83.429 euros. Los trabajos también se retrasaron y el gobierno municipal decidió este año anticiparse e iniciar los trámites ya en junio «para poder facer a montaxe a tempo», argumenta González.

Apurar las gestiones no quiere decir que se vaya a adelantar el encendido, advierte el alcalde, ni que se vaya a competir con ningún otro municipio. «Isto non é unha carreira por ver quen encende primeiro, senón por ter unha empresa con antelación para que non se nos bote o tempo enriba. Non temos intención de adiantar a Vigo nin a ninguén», recalca.

Todavía es pronto para fijar la fecha del encendido, comenta González, aunque supone que será a finales de noviembre, como el año pasado. Las bases del concurso establecen que la empresa ganadora debe comenzar la instalación en la primera semana de noviembre para poder realizar el encencido «cando sexa considerado polo Conecello» y dejar todo retirado en la última semana de enero.