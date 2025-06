Denuncian el uso irregular de escombro de obra en el relleno del puerto deportivo de Baiona

La lucha de la plataforma Salvemos Santa Marta por paralizar el relleno que servirá para ampliar el puerto deportivo de Baiona no cesa. El colectivo ha presentado sendas denuncias ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y ante la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra por «vertidos no autorizados», ya que se están utilizando escombros de obra «procedentes do Barrio do Cura», señala el presidente del colectivo, Rafael Lores, en lugar de material de cantera, como indicaban «os informes oficiais da empresa aos que tivemos acceso».

Integrantes de la entidad ciudadana han realizado un seguimiento a los camiones que acceden a las instalaciones náuticas y han comprobado que al menos hasta el lunes cargaban el material en la urbanización viguesa, «en torno a 50 toneladas», según sus cálculos. Desde que presentaron la denuncia, ese mismo día, asegura Lores, los vehículos modificaron el itinerario, por lo que no descartan que el material provenga de otras obras.

Las denuncias urgen la «paralización inmediata de la captación y vertido del material potencialmente contaminante desde Vigo con destino al relleno del puerto deportivo de Baiona dados los perjuicios y daños que pueden ser constitutivos de un delito contra la protección del medio ambiente» e insta a trasladar el asunto a la Fiscalía y al correspondiente juzgado de instrucción.

Recuerda asimismo que el proyecto carece de informe ambiental actualizado y que en las proximidades se encuentra la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Corredor Migratorio Galaico Occidental de A Foz, incluida en la Rede Natura 2000.