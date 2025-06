El BNG acusa de «autoritarismo» al alcalde de Pazos de Borbén

El BNG en Pazos de Borbén se posicionó a favor de los proyectos de mejora en la parroquia de Moscoso «por responsabilidade para non perder unha subvención da Diputación», pero dejó clara su crítica a la forma de actuar del gobierno local de Alternativa Veciñal.

El portavoz nacionalista, Xurxo Pardo, expresa su satisfacción por el convenio de la Diputación para la reforma del Campo da Feira pero censura «o autoritarismo do alcalde ao non consultar a veciñanza un proxecto que cambiará por completo o núcleo de Moscoso».

Pardo considera que el regidor local, Luciano Otero, «repite as mesmas prácticas que antes censuraban ao PP: falta de transparencia, ausencia de participación veciñal e unha xestión feita pola porta de atrás». Respecto al proyecto lamenta que no se escuchase a los vecinos ni se buscase consenso. «Nós mesmos non fomos consultados. E, sobre todo, botamos de menos máis verde e menos formigón», señala. Por último denuncia el «uso electoralista» de esta inversión y pide más inversión en toras las parroquias.