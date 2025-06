Ponteareas da la bienvenida a los artistas de la tercera residencia Artistea

La alcaldesa de Ponteareas, Nava Castro, y la concejala de Emprendimiento, Silvia Fernández Táboas, dieron la bienvenida ayer a los participantes de la tercera residencia de artistas Artistea de dicada a arte efímero, seis chicos y chicas de Galicia y Bilbao.

«Tenéis por delante varios días para sumergiros en nuestra tradición y en la vida local para dar forma a proyectos únicos. No podemos estar más contentos de que estéis aquí y muy ilusionados por apoyaros en vuestros trabajos», les dijo la alcaldesa, Nava Castro, recordando que esta tercera edición de Artistea se extenderá dos semanas y que gira alrededor del Corpus Christi y el arte efímero.

Los creadores y creadoras compondrán las obras «Flux Bloom», «Cai na auga e rompe, cai no panallo e non rompe», «Natureza e lembranzas», «Sementes do tempo» y «Bágoas de Arxila».