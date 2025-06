Las pioneras de la gaita en Mos

«Un acto de justicia histórica y un reconocimiento a las que abrieron las puertas y dejaron una huella profunda en nuestra música tradicional». Así definen desde el Círculo Cultural Abrente, organizador del Festival Abrente Folk con la colaboración del Concello de Mos, la Diputación de Pontevedra y la Comunidade de Montes de Torroso, el homenaje que dedicaron a las primeras gaiteras de Mos, quince mujeres pioneras que comenzaron a tocar entre los años 1976 y 1984, una época en la que tocar la gaita era una actividad mayoritariamente masculina.

El homenaje se celebró durante la séptima edición del Festival Abrente Folk, que llenó el auditorio del Centro Dotacional de Torroso y los corazones de las personas asistentes con este acto de reconocimiento a la fuerza, valentía y legado de las mujeres que abrieron el camino para que otras también tocaran dicho instrumento.

Ellas son María Teresa Álvarez, Consuelo Alonso, María Belén Campo, María Mercedes Lago, María del Carmen Pascual, Pilar Campo, Rocío Lago, Alicia Loureiro, Pilar Alonso, Concepción Pampillón, Guadalupe Fontaneda, Charo Barciela, Pastora Pichel, Alicia Campos y Rocío Alonso. «Sin ellas, la gaita gallega no sonaría hoy con tanta libertad ni con tanta alma femenina», destacaron desde el Círculo Cultural Abrente.

Todas juntas subieron al escenario para compartir su música con el público. Fue un momento lleno de emociones y orgullo, que puso en pie al auditorio e hizo visible la importancia de su labor en la transmisión y dignificación de la cultura tradicional.

El acto también destacó por reivindicar el papel silenciado de las mujeres en la tradición musical gallega, reconociendo su contribución fundamental a la transmisión oral y a la supervivencia de la identidad cultural gallega.

El programa del Festival Abrente Folk se completó con actuaciones del grupo de baile Ruada, de las pandereteiras Flores Mareliñas, del grupo de baile Penediños, de la banda de gaitas Veira do Río, del grupo de gaitas Son do Abrente y del Corro Galego do Abrente.