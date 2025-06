A rosa da túa memoria non murcha

Hai persoas que pasan pola vida facendo o ben. A de Raúl Francés Valverde foi así: loitando por un mundo máis xusto, sempre desde a proximidade, desde a palabra fonda, desde a dignidade e a coherencia.

Así de cálida é tamén a súa familia, que sinto como miña, rota de dor polo seu pasamento, mais recibindo o cariño inmenso de toda a veciñanza. O meu amor é incondicional desde que era unha nena. A Merucha (in memoriam), Blanca, Paz, Raúl e Jose Francés, xenros e noras, a súa compañeira Pepa, Marcos, netas e netos.

A Xoana Ocampo Francés, que nos emociona tanto cando escribe e describe maxistralmente o retrato do que representou o seu avó.

Hoxe viñéronme lembranzas da infancia, das historias que tan ben contaba, as máis recentes dos viños na taberna de Fran cos seus amigos de sempre e con quen se achegase a conversar. Teño o consolo de terlle arrincado un sorriso cando a súa filla Blanqui mais eu entoamos «Rosiña, Rosiña, Rosa» na Biblioteca do CRC do Porriño, e unhas semanas antes na casiña de Sanguiñeda con algunhas das Malvela.

Cada día lía os xornais na casa do Círculo Recreativo Cultural, do que foi presidente e ao que tanto aportou.

No Porriño, en Sanguiñeda e en toda Galicia queda a pegada dun home honesto, traballador, activista incansábel da memoria histórica, gardián e defensor dos valores republicanos e do antifascismo.

Foi voz das sen voz, das vítimas do esquecemento, traendo nomes de homes e mulleres, datas e historias que outros quixeron enterrar para sempre. Pero alí estaba Raúl, coa forza de quen sabe que sen memoria non hai futuro, axudando a reparar danos, atento a cada nova lei que o permitise e mesmo conseguindo a sentenza de morte do seu pai, que entregou á súa familia despois de tantos desvelos e que foi tan simbólica.

Na política deixou fonda pegada. Sempre coa rosa socialista, coa man tendida, escoitando, construíndo, empurrando o ben común. Esa rosa non debe murchar nunca. Teremos que regala para que o seu arrecendo se espalle por este mundo tan revolto, tan deshumanizado e cun claro retroceso nos valores democráticos polos que tanto loitou.

Hoxe chorámoste, Raúl, pero tamén celebramos o teu paso pola vida, que foi exemplo e semente. Agardamos estar á altura do teu legado e seguir a erguer, coma ti, a bandeira da memoria, da xustiza e da esperanza. A bandeira republicana que te abrigou ata o final, a teima de toda unha vida entregada á conquista das liberdades. Querémoste!

Grazas por tanto.