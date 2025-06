Mil personas claman contra el relleno del puerto deportivo en Baiona

«Por unha Baiona cun futuro sostible!, Por un mar vivo, limpo e protexido!, Polo modelo de pobo que queremos ser!» Son los principales argumentos que mueven a la plataforma Salvemos Santa Marta a luchar contra el relleno de 4.679 metros cuadrados iniciado para ampliar el puerto deportivo de Baiona y finalizar un proyecto que lleva dos décadas inacabado. Y fueron también las arengas con las que el colectivo puso el broche esta tarde ante el Concello a la marcha convocada para mostrar el rechazo al aterramiento cuyas obras arrancaron esta semana con el volcado de decenas de camiones de rocas de granito sobre la bahía. Un millar de personas se sumaron a la manifestación que partió del náutico y se trasladó hasta el consistorio por el paseo marítimo, sin interrumpir el tráfico más que unos cinco minutos para cruzar la calle Ramón y Cajal.

«Non é progreso, é un retroceso», «Recheo non», «Portos, escoita, Baiona está en loita» o «Esta é a praia, queremos conservala» corearon los manifestantes a lo largo del recorrido. A las puertas de la casa consistorial, la vicepresidenta de la plataforma, Eva Nájera, leyó un manifiesto que llamó a «sumarse a esta causa xusta e necesaria». La entidad ciudadana, que acaba de constituirse legalmente con directiva y estatutos, nació hace unas semanas para defender el mar de Baiona, su ecosistema, su paisaje y sus playas. Toma su nombre de la más próxima al aterramiento en marcha, porque la considera la más afectada por todas las obras en la bahía, dado que prácticamente cada año el Concello se ve obligado a recolocar su arena con excavadoras antes de la temporada de baño.

Sus movilizaciones arrancaron con las concentraciones diarias a las 19.00 que inauguró su presidente, Rafael Lores, al que se fueron sumando vecinos cada día ante las instalaciones náuticas.

Denuncias

Llevaron también la lucha a la vía administrativa y son ya más de mil las denuncias presentadas ante Portos de Galicia para exigir la paralización del proyecto por presuntas irregularidades como la falta de informes ambientales actualizados o la escasa transparencia del procedimiento, entre otras.

A la Dirección Xeral de Patrimonio también le han remitido cientos de requerimientos para que se realice un control arqueológico exhaustivo al tratarse de una zona en la que se han encontrado cientos de piezas en excavaciones submarinas previas a proyectos anteriores como la ampliación del muelle pesquero o la instalación del pantalán de la réplica de «La Pinta».

La mayor protesta

La de ayer fue la protesta de mayor magnitud de la plataforma, pacífica y respaldada por grupos políticos como PSOE, BNG, Manifesto Miñor y Podemos, además de colectivos ecologistas. La marcha mostró el «rotundo rexeitamento ao proxecto de recheo no mar que ameaza o noso litoral, a nosa riqueza paisaxítica e que supón a perpetuación dun modelo de pobo no que non cremos e que se basa en seguir potenciando o turismo estacional», recalcó Nájera.

Salvemos Santa Marta, subrayó su vicepresidenta, «cre nun desenvolvemento sostible que respecte e conserve o entorno natural, as nosas paisaxes, o noso patrimonio, algo fundamental para o equilibrio ambiental, económico e social do noso pobo».

El manifiesto exigió «transparencia, información clara, completa y accesible sobre todo o proxecto para vixiar que se respecten todas as normativas ambientais e urbanísticas vixentes, denunciando calquera irregularidade». Reivindicó además «o noso dereito a non estar dacordo con este tipo de actuacións» y se comprometió a «loitar con respecto, firmeza e perseveranza, porque o mar non é só un recurso, é parte da nosa identidade, da nosa vida, e das xeracións que virán».