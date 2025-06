Alarma en el instituto Escolas Proval de Nigrán al dispararse los niveles de gas radón

«Existe abundante evidencia científica que demuestra la asociación entre exposición a radón en ambientes interiores y cáncer de pulmón. El radón está reconocido como agente carcinógeno humano de categoría 1, lo que asociado al hecho de que un número significativo del actual parque de edificios presenta concentraciones elevadas de este gas, hace que la exposición al radón se considere como un problema para la salud pública». El texto se extrae de la web del Ministerio de Sanidad, concretamente de la información que ofrece sobre el Plan Nacional contra el Radón. Hasta 1.000 bequerelios (Bq) de este gas por metro cúbico se han llegado a registrar en el Instituto Escolas Proval de Nigrán, más del triple de los 300Bq/m3 que marca como límite permitido en inmuebles públicos el Real Decreto 1029/2022, según las recomendaciones del Consejo de Seguridad Nuclear y la Organización Mundial de la Salud.

Un alarmante dato que ha desatado la preocupación en el centro educativo desde el curso pasado y que ha llevado a su Consello Escolar a convocar una concentración de protesta este lunes, 9 de junio, a las 17.45 en el propio recinto para exigir a la Xunta que tome las medidas necesarias para corregir el problema cuanto antes, tal y como explica Senén Costas, profesor y portavoz del grupo de trabajo creado en el instituto para tratar de resolver el problema.

El edificio antiguo del recinto ha marcado hasta 1.000 Bq por metro cuadrado, más del triple de los 300 permitidos

La dirección encargó las mediciones a finales del curso pasado, tras recibir una circular informativa de la Administración autonómica sobre la existencia de una normativa europea que exigía realizar controles. Los resultados fueron preocupantes en el edificio primigenio del centro educativo, inaugurado en 1909, que en la actualidad alberga los talleres de electrónica y las aulas de plástica, tecnología y música.

El edificio primigenio del Escolas Proval, inaugurado en 1909. / Pablo Hernández Gamarra

Por su estructura y su sistema constructivo antiguos carece de protección contra el radón y necesita un sistema de ventilación forzada con bombas que limpien el aire, según ha aconsejado la compañía especializada en la materia que realizó las mediciones.

La instalación requiere una inversión que «o centro non pode acometer», indica Costas, de manera que se ha solicitado a la Consellería de Educación la obra. Pero «non nos dan un calendario de actuacións e esta situación non se pode manter máis tempo».

El inmueble centenario es utilizado por más de 300 personas —alumnos, profesores y personal no docente— a la semana y los expertos recomiendan mucha ventilación mientras no se realicen las obras necesarias. De manera que «no inverno pasouse frío porque ventilabamos antes de dar clase e foi incómodo porque as ventás son moi grandes e difíciles de manexar», explica el docente.

La Xefatura Territorial de la Consellería de Educación está redactando el proyecto técnico de intervención, tal y como señalaron ayer a este diario desde el departamento autonómico. La previsión es ejecutarlo en cuanto terminen las clases y de ello, indican las mismas fuentes, «está informada a dirección do centro».