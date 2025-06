Rivas logra aprobar los presupuestos al no prosperar una moción de censura

El gobierno bipartito de Redondela (PSOE-AER) conseguirá hoy aprobar definitivamente el presupuesto para este año, el más alto de su historia, al alcanzar los 22,6 millones de euros. Esta cifra supone un incremento del 12,30% sobre las últimas cuentas aprobadas, correspondientes a la anualidad 2022, con una cuantía de 20,1 millones.

La aprobación llega tras un mes de espera después de que la alcaldesa Digna Rivas perdiera la cuestión de confianza vinculada a la aprobación de las cuentas municipales con los votos en contra de los grupos de la oposición, PP y BNG. Sin embargo, como estaba previsto, ambos grupos ni se han sentado a negociar un candidato alternativo a la Alcaldía para presentar una moción de censura, por lo que la regidora socialista consigue así sacar adelante los presupuestos con una maniobra que ya había puesto en práctica con éxito hace dos décadas el también socialista Xaime Rei, en aquella ocasión con el veto de PP, BNG y Redondeláns Adiante.

El portavoz del PP, Javier Bas, lamentó ayer la oportunidad perdida para cambiar el gobierno redondelano por la negativa del BNG a dialogar. «Digna Rivas perdeu o apoio da maioría do pleno e o Concello vai ter orzamentos para este ano, moi malos por certo, pero seguirá sen ter goberno e ademais coa situación moi agravada para atender aos redondeláns, porque estes trinta días só serviron para que siga medrando a xenreira entre PSOE, BNG e AER», señala Bas, que pone en duda la gobernabilidad hasta final del mandato en 2027.

«O BNG, tan enfrontado a Digna Rivas, puido facer algo para cambiar as cousas" Javier Bas — Portavoz del PP

Para el líder del PP los próximos dos años «vanse facer moi longos para os veciños» después de que las tres fuerzas de izquierda «desaproveitaran totalmente este mes sen falar sequera entre eles e limitándose a lanzarse os trastos á cabeza», ya que no alcanzaron ningún acuerdo de gobierno ni presentaron un pacto con medidas básicas para garantizar una cierta estabilidad. «O BNG, tan enfrontado a Digna Rivas, puido facer algo para cambiar as cousas; AER tamén puido emprender negociacións xa que reclaman estabilidade política e económica e a alcaldesa tiña a obriga moral de tentar armar un tripartito, pero non fixeron absolutamente nada máis que insultarse e enfrontarse, o que demostra que os redondeláns lle importan un pemento, nun exercicio de irresponsabilidade tan grande que non son merecentes dos escaños que ocupan no pleno de Redondela», lamenta.

Ante esta situación, Bas adelanta que el PP está decidido «a levar a iniciativa» y asegura que están elaborando un plan de propuestas de mínimos que, de aceptarse, permitirán rematar el mandato al ejecutivo «con certa estabilidade». Aunque también mostró su desconfianza, «xa que a PSOE, BNG e AER só lle importa a súa lea e para nada, e aos feitos nos remitimos, os redondeláns».

Por otra parte, el portavoz del PP señala que intensificará los contactos con la ciudadanía y reitera que está totalmente a disposición de los vecinos para que les trasladen sus necesidades, «xa que a través nosa é como mellor poden chegar a bo porto», apunta.

Finalmente, Bas acusó a los tres partidos de izquierdas de «incumprir flagrantemente» con el resultado de las elecciones de 2023 y con el mandato de los ciudadanos. «No PP defendemos que debe gobernar a lista máis votada, e os feitos dannos a razón porque moito mellor lle iría a Redondela», concluye.