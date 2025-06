El «récord personal» de un pescador de Baiona: «Bicharraco guapo no, lo siguiente»

Es un habitual de Cabo Silleiro, en Baiona, donde practica la pesca 'spinning' y 'rockfishing', técnicas deportivas que utilizan señuelos artificiales para atraer a los peces y que se suele realizar en zonas rocosas con cañas y pequeñas y ligeras, diseñadas para la pesca en rocas y estructuras de roca.

José Cameselle cuenta con un canal de Youtube al que sube numerosos vídeos de sus capturas, la mayoría lubinas y róbalos de mayor o menor tamaño.

Pero su última jornada de pesca ha sido de récord para este pescador gallego, como así ha explicado en sus redes sociales. En las imágenes que ha compartido con sus seguidores muestra el róbalo XXL que ha logrado pescar, nada menos que de 6 kilos de peso.

José Cameselle muestra la lubina de 6 kilos que pescó en Cabo Silleiro. / @josecameselle75 (TikTok)

«Aquí tenemos lo que creo que es mi récord personal en caputa de lubina. Bicharraco no, lo siguiente. La guerra que pegó fue impresionante», recuerda José, que además confiesa que no la devolverá al mar como suele hacer con la mayoría de sus capturas: «Esta me la voy a comer, tan sencillo como eso».

Pronto veremos su hazaña al completo en su perfil de la plataforma de vídeos, donde muestra cientos de montajes con resúmenes de sus jornadas de pesca, capturas, errores mas comunes o pruebas de señuelos: «Es un canal dedicado a recopilar todos esos momentos que me hacen sentir vivo...», explica el pescador gallego en la descripción de su página.