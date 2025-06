El PSOE lleva el relleno del puerto deportivo de Baiona a los juzgados

La Ejecutiva local del PSOE de Baiona ha decidido presentar sendas demandas ante los juzgados de lo contencioso administrativo y ante la Fiscalía de Medio Ambiente con la intención de paralizar el relleno que está en marcha para ampliar el puerto deportivo de Baiona. Así lo confirmó ayer el secretario xeral y portavoz municipal de la formación, Carlos Gómez Prado, tras un encuentro que los dirigentes locales del partido mantuvieron la noche del martes y una reunión de la militancia celebrada el fin de semana en el local de la comunidad de montes de Santa María de Afora.

Los socialistas baioneses han consultado el asunto con diversos abogados y sus asesores jurídicos están preparando las denuncias acerca de lo que consideran «un atentado», destaca Gómez, que «non só ataca o medio ambiente senón a paisaxe da entrada na nosa vila».

Impacto visual

En este sentido, la formación divulgó ayer una recreación del relleno y la edificación prevista en las instalaciones náuticas desde la perspectiva del acceso a la villa por la avenida Monterreal. Según esta infografía, subraya Gómez, elaborada por arquitectos según los datos del proyecto visado en 2019 por Portos de Galicia, el inmueble «cunha altura máxima de 6,50 metros e unha mínima de 3,50», impedirá ver la fortaleza de Monterreal al entrar en Baiona.

«Aparte de denunciar a actuación polos seus efectos ambientais, rexeitamos o impacto visual. Baiona non merece no século XXI que se leve a cabo un proxecto totalmente desfasado no tempo e que condiciona o centro urbano da nosa vila», subraya Gómez Prado, que acusa al alcalde, Jesús Vázquez Almuiña de «cómplice duns intereses económicos e partidistas porque foi quen aprobou o plan especial do do porto no 2015 nun pleno extraordinario tres días antes das eleccións municipais para despois marcharse á Consellería de Sanidade. En política nada é casual, hai que pagar os favores», recalca.

El PSOE baionés espera «chegar ata as últimas consecuencias» con la denuncia para echar abajo el proyecto que, insiste, «está xerando moita preocupación entre a veciñanza».