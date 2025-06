"Este recheo firma a defunción da praia de Santa Marta"

Los primeros vertidos de piedras sobre la bahía resultaron «absolutamente dolorosos» ayer para los miembros de la plataforma Salvemos Santa Marta, señalaba su portavoz, Rafael Lores. «Estas obras firman a defunción da praia de Santa Marta, un areal emblemático para os veciños de Baiona que confirma a súa destrucción», apuntó duranta la concentración diaria del colectivo, que ayer aumentó en participación hasta las setenta personas precisamente por el inicio del relleno para la ampliación del puerto deportivo.

Las obras arrancaron finalmente ayer tras dos semanas de retraso respecto a lo previsto incialmente. Una veintena de camiones vertieron las primeras rocas de granito que conformarán el aterramiento de 4.679 metros cuadrados para completar el proyecto náutico que lleva dos décadas inacabado y lo hicieron sin incidencias de tráfico, pero con muestras de rechazo por parte de algunos vecinos que se concentraron en pequeños grupos a lo largo del día y que aumentaron en número a las 19.00, hora en que la plataforma convoca su protesta diaria contra lo que considera «un atentado ecolóxico».

Las rocas que iniciaron ayer el relleno. / Pablo Hernández Gamarra

El comienzo de los trabajos hizo que el colectivo que toma su nombre de la playa más próxima al aterramiento, la que ven más afectada en cuanto a pérdida de arena, convocase además una nueva manifestación este sábado, día 7 de junio, a las 20.00 horas junto al puerto deportivo. La coordinadora pedía además apoyo a grupos políticos y ecologistas para para paralizar el proyecto.

Los de ayer son los primeros pasos de una intervención que la concesionaria del puerto deportivo, Nauplia Capital, espera completar en 2027 para mejorar el aspecto de las instalaciones náuticas y los servicios a los titulares de amarres.

La infraestructura ofrecerá además servicios abiertos a la población en general como un restaurante y una cafetería, así como un aparcamiento de 220 plazas con tarifa por minuto. Cuenta, según subrayan tanto desde Portos como desde el Concello de Baiona, con todas las autorizaciones necesarias, tanto autonómica como del Ministerio para la Transición Ecológica.

«Este proxecto privatiza máis de 50.000 metros cadrados e róuballos á cidadanía», destacan desde la plataforma

El colectivo que lidera las movilizaciones incide en que este proyecto, cuya inversión ronda los 4 millones de euros, «privatiza máis de 50.000 metros cadrados e róuballos á cidadanía».

No entienden, en este sentido, «que as autoridades locais non estean defendendo os intereses dos veciños e defendan os intereses de grupos económicos e empresas». Lamentan además «as provocacións do grupo de goberno, que mentres estaban botando camións de pedras e terra na baía estivese nun acto de concienciación ambiental dicindo que non tiremos papeis e cabichas ao mar».

Su lucha sigue por la vía administrativa con más de mil denuncias ante Portos de Galicia que reclaman la paralización del proyecto por supuestas irregularidades como falta de informes ambientales actualizados y cientos de requerimientos a Patrimonio para exigir un control arqueológico exhaustivo. No descartan acudir a la vía judicial para echar abajo la ampliación del puerto deportivo baionés.