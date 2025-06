Otero asegura que no hubo ningún riesgo por el consumo de agua en Moscoso

El alcalde de Pazos de Borbén, Luciano Otero, traslada un mensaje de tranquilidad a los vecinos «fronte ao alarmismo promovido polo PP local e o seu portavoz Eloísa Nogueira nos últimos días», en referencia a sus críticas por la mala calidad del agua de la red municipal en Moscoso. El regidor se mostró rotundo sobre este asunto: «Non se estivo a consumir auga contaminada. Iso é unha invención da señora Nogueira, e ás probas me remito: o informe do laboratorio é claro. Onde hai un informe dun laboratorio, sobran as opinións», subrayó.

Otero afirma que las afirmaciones de la edil del PP son «rotundamente falsas, carecen de base e buscan xerar preocupación innecesaria cun claro interese político», una estrategia dirigida a generar desgaste. «Xoga co medo e coa preocupación das persoas, e iso non se pode permitir», señala el alcalde, que asegura que según el informe técnico recibido «a auga era apta para o consumo, aínda que presentaba unha leve perda de calidade respecto da analítica anterior». Y garantiza que «non había presenza de E.coli nin doutras bacterias perigosas». Pese a ello, desde el gobierno local se decidió aplicar «o principio de precaución», informando a los vecinos para que evitasen el consumo hasta tener la confirmación del laboratorio de que el parámetro alterado no suponía un riesgo y el agua era apta para el consumo.

«Actuamos con responsabilidade, porque a saúde da nosa veciñanza é a nosa prioridade. A decisión de recomendar non consumir auga foi preventiva, non porque existise un risco real, senón por prudencia mentres agardabamos a confirmación», afirma Otero.

Para concluir lanza un mensaje dirigido a la edil del PP. «Non todo vale na política. Non consta que ninguén tivera ningún problema de saúde, e pedímoslle á señora Nogueira que rectifique. Co benestar da nosa xente non se xoga».