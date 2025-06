Arealonga, una playa en el olvido

Hace ocho años un informe de la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA) consideró la playa de Arealonga, en Chapela, como una de las peores de España. Esta demoledora valoración se basaba en los continuos episodios de contaminación del arenal, que obligó en varias ocasiones a izar la bandera roja y ordenar su cierre al baño. Ahora, ya superados estos problemas, en uno de los laterales de la caseta de los socorristas de la playa luce un cartel en el que se informa del estado de las aguas de buena calidad. Sin embargo, con la llegada del buen tiempo y el inicio de la temporada de baño, las quejas de los usuarios por el mal estado de la playa vuelven a la actualidad. En esta ocasión ya no por sus aguas, sino por la falta de mantenimiento y limpieza, ya que la zona supramareal se encuentra llena de hierbas y piedras que impide la colocación de las toallas, mientras que en la orilla se acumulan las algas secas provocando malos olores y causando una mala imagen.

Una de las duchas rodeadas de hierbas. / ANTONIO PINACHO

«Llevo años viniendo a esta playa y me parece una vergüenza cómo está en las puertas del verano. No solo es por las algas secas, que se acumulan por todas partes, sino por la cantidad de vegetación y hierbas en la arena. Llevamos días con la playa a tope de bañistas por el calor y todavía no han pasado a hacer una limpieza con el tractor para dejarla limpia», lamentaba ayer Lucía Álvarez, una de las pocas bañistas que se encontraban a primera hora de la tarde en el arenal chapelano.

Otro de los usuarios que expresa sus quejas es José Celsa, que denuncia la cubierta vegetal y la acumulación de algas sobre el arenal, causando una imagen de dejadez y falta de mantenimiento ante los usuarios que acuden a esta playa los días de calor.

Algas secas acumuladas en la orilla. / ANTONIO PINACHO

Esta situación también es tema de conversación en las terrazas de los establecimientos de hostelería situados junto a la playa. «Muchos de nuestros clientes son vecinos de la zona y las quejas por el estado de la playa son habituales. Este año, al ver que se adelantaba la temporada de baño, desde el Concello también deberían haber comenzado antes con las labores de limpieza, porque se encuentra todo muy abandonado. Y no solo la playa, solo con ver la isleta de contenedores llena de basura da una imagen muy mala de la playa»,indica Alberto Oterino, de la taberna Choco de Oro.

De igual opinión es Celia Grobas, del restaurante Casa Rei. «Otros años en mayo ya estaba limpia la playa. Este año no sé porqué se retrasa cuando ya lleva muchos días la playa llena de bañistas. Nuestros clientes lo comentan», apunta.