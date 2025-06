El PP acusa al gobierno de Pazos de Borbén de «xogar coa saúde» de los vecinos

El grupo municipal del PP de Pazos de Borbén acusó ayer sal gobierno local de «xogar coa saúde» de los casi 400 vecinos de la parroquia de Moscoso por la «insalubridade e falta de potabilidade da auga procedente da rede municipal de abastecemento durante o último mes e pola falta de información áxil e veraz facilitada aos afectados».

Los populares revelan que el Concello recibió el pasado lunes 26 de mayo una analítica que arrojaba que el agua de Moscoso estaba contaminada, pero no informó de esta situación hasta el miércoles 28 a las 13.00 horas con una publicación en las redes sociales oficiales del Concello.

Irresponsabilidad

Esta tardanza, que desde el PP tildan de «lamentable e irresponsable», no sirvió para solucionar la comunicación adecuada con los vecinos, «xa que moitos deles non sabían do caso, polo que reclamóuselle ao goberno que fixera un buzoneo que se executou finalmente ao día seguinte, o xoves 29», explica la portavoz popular Eloísa Nogueira.

Sin embargo, para el PP lo más grave de este episodio fue al conocerse que la analítica recibida el pasado lunes «foi sacada dunha mostra obtida hai case un mes, polo que estamos ante un problema de extrema gravidade, posto que os veciños de Moscoso estiveron consumindo auga contaminada durante uns trinta días». Pero la edil considera que el problema de insalubridad del agua sigue sin resolverse, «posto que nunha nova volta de torca, o goberno local fixo unha nova publicación, baseada supostamente en información do laboratorio, que sostén que agora si a auga é apta para o consumo, pero cun exceso de microbiota que non reviste gravidade e todo elo sen facer unha nova analítica».

Ante esta situación acusa de «incompetencia» al gobierno de Luciano Otero ante su «absoluta falta de axilidade na resolución deste episodio».