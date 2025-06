El cosechero también es buen vino

Soutomaior brindó ayer con los vinos de sus pequeños productores, unos caldos elaborados de forma casi artesanal, con una producción de minifundio que antiguamente gozaba de una gran popularidad en la comarca por su gran calidad. Con el objetivo de volver a poner en valor esta viticultura tradicional ayer y hoy se celebra en el Campo da Festa de San Benito de Romariz la primera edición del Encontro do Viño Colleiteiro de Soutomaior, que en su primera jornada atrajo a cientos de personas para disfrutar de las distintas propuestas de los bodegueros locales.

Los vinos de pequeños productores fueron un éxito. / ALBA VILLAR

La nueva propuesta enogastronómica está impulsada por una decena de colleteiros de la zona como el Furancho Linchú (Vela), Furancho do Pazo María & Conrado (Comboa), Adega do Músico (O Sobral), María Sobral (Romariz), Albariño da Baralla (O Val), A casa de Lisa (O Sobral), Irmáns Lorenzo (O Sobral), Furancho O Maroco (Alxán), Veigha do Meirolas (O Rial) y Aires do Verdugo (O Rial), con la colaboración del Concello, que desde el primer momento apoyó esta iniciativa de sus pequeños productores. Los asistentes, durante las dos jornadas, además del vino también pueden degustar raciones de churrasco, pulpo á feira y ostras para acompañar los vinos bajo una gran carpa.

A lo largo de la jornada se celebraron numerosas actividades como las actuaciones de los grupos de música Algo Pasa con Mary y Desconcerto, una cata a ciegas o un coloquio bajo el título «Soutomaior terra de viño», que contó con la participación de la cosechera local Elisa Martínez Varela; el asesor en viticultura y colaborador con bodegas de Rías Baixas, Ribeiro, Ribeira Sacra, Priorat, Valencia, Dominique Roujou de Boubée, y el presidente de la Asociación Galega de Sumilleres (Agasu), Juanjo Figueroa.

Un grupo de personas disfrutan del vino, ayer. / ALBA VILLAR

La fiesta prosigue en la jornada de hoy, donde las casetas permanecerán abiertas en horario de 12.00 a 16.00 horas, mientras que el espacio gastronómico abrirá entre las 13.00 y las 16.00 horas.

A las 13.30 horas se procederá a la entrega de los diplomas y la distinción oficial «Colleiteiros distinguidos de Soutomaior 2025», un reconocimiento al trabajo, tradición e historia de los vinos locales.