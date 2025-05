Tui aprueba una ordenanza para frenar el deterioro del Conjunto Histórico

La corporación municipal de Tui ha aprobado en pleno una nueva ordenanza reguladora de conservación y rehabilitación de edificios y registro municipal de solares, un reglamento que se concibe, entre otras cosas, para frenar el deterioro del Conjunto Histórico.

El PSOE, a pesar de gobernar en minoría, logró aprobar dicha ordenanza con el apoyo del BNG y del grupo mixto, mientras que el PP se abstuvo, aunque felicitó a la concejalía de Patrimonio por esta «iniciativa valiente».

La edil responsable del área, Ana Núñez, explicó que dicha ordenanza es «una herramienta clave para el futuro de Tui» que regula tres ámbitos fundamentales: la conservación obligatoria de los inmuebles, garantizando su seguridad, salubridad y dignidad urbana; la rehabilitación como herramienta de regeneración urbana; y el registro de solares como un mecanismo para actuar contra el abandono y recuperar espacios que puedan ser valiosos para las personas.

En este sentido, cabe destacar que, aunque la Ley del Suelo de Galicia ya establece estas obligaciones, el Concello necesitaba de un documento propio para poder aplicarla. Asimismo, la misma Ley obliga a los Concellos de más de 50.000 habitantes a crear un Registro Municipal de Solares y, aunque Tui está muy por debajo, desde el gobierno local ven esta herramienta como una solución a la degradación del Conjunto Histórico y al problema de acceso a la vivienda, pues faculta al Concello a sacar a subasta pública solares o edificaciones en ruina cuyos propietarios no han cumplido con la obligación de construir o rehabilitar en los plazos establecidos.

«La propiedad implica responsabilidad», destacó en pleno la concejala de Patrimonio, Ana Núñez, apuntando que dicha ordenanza responde a una demanda ciudadana.

BNG y grupo mixto votaron a favor de la ordenanza, mientras que el PP, que también la consideró positiva, cuestionó la carga de trabajo que supondrá para el departamento de Urbanismo su correcta aplicación. A esto, el alcalde, Enrique Cabaleiro, respondió que en los próximos presupuestos municipales, que todavía no fueron llevados a pleno, ya se contempla la contratación de un técnico y un jurídico para reforzar el departamento de Urbanismo, precisamente pensando en la entrada en vigor de esta ordenanza que permitirá al Concello de Tui intervenir en la conservación y rehabilitación de inmuebles cuando los propietarios no asuman esta responsabilidad, o cuando no sea posible localizar a los mismos, como ocurre en varias edificaciones en ruinas del Conjunto Histórico.