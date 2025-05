Nigrán pecha o Vermú de barrio na Praza da Biblioteca

O programa cultural Vermú de Barrio do Concello de Nigrán pecha mañá domingo 1 de xuño ás 12.00 cun concerto do grupo Cubo Metálico na renovada Praza da Biblioteca. A banda con raíz nigranesa continúa así a xira do seu disco «Mundoloco», na que mestura hip-hop, funk e rock para servir unha refrescante dose de powerfunk. A iniciativa conta co apoio da Deputación de Pontevedra a través do plan +Provincia.