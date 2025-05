Fin de curso da Escola de Teatro de Nigrán con oito actuacións ao longo da fin de semana

A Escola Municipal de Teatro de Nigrán celebra o remate do curso esta fin de semana con oito actuacións dos distintos grupos. A gala comeza hoxe ás 19.00 no auditorio municipal cos adultos. Ás 19.05 un dos dous grupos de maiores abrirá o evento, seguidos ás 19.25 horas polo grupo de mozos, ás 19.40 polo outro de maiores e ás 20.00 horas polo de adultos. Mañá domingo ás 12.00 horas actúa o grupo de nenos e nenas da escola tamén presentará dúas obras de maior duración no auditorio municipal e ás 14.00 horas será o momento de pechar o pano do curso ata o ano que vén.