Couso se alía con Suecia para sanar sus montes del fuego

Su gestión del espacio forestal es un ejemplo internacional que no deja de cosechar reconocimientos desde que en 2019 la ONU la incluyó en su Registro de Áreas Conservadas por Comunidades. Tras participar en un proyecto artístico europeo que convirtió en performance un recorrido por sus rincones y acudir a seminarios por todo el continente, la comunidad de montes de Couso, en Gondomar, acaba de recibir un nuevo espaldarazo desde Europa a sus proyectos de diversificación de los usos del bosque que tratan de erradicar el eucalipto.

De la mano de la Consellería de Medio Ambiente y del Instituto de Estudos do Territorio, la entidad ha sido calificada como ejemplo de buenas prácticas en el marco del proyecto europeo GIFT (Green Infrastructure for Forest and Trees), cuyo objetivo es mejorar las políticas regionales de conservación y restauración a través de la cooperación entre países.

Son diez socios de países como Eslovenia, Países Bajos, Suecia, Italia, Coracia, Bélgica, Alemania y Letonia los que participan en el proyecto. A los comuneros de Couso les ha tocado interactuar con otra entidad sueca y replicar una experiencia pionera para salvar los bosques con cajas de madera.

Se trata de un proyecto de restauración ecológica del condado de Västra Götaland, una región que concentra el 17% de la población del país. La práctica seleccionada trata de paliar los efectos de la ausencia de árboles viejos en los bosques y la desaparición de huecos y cavidades en los que habitan organismos esenciales para la biodiversidad como insectos polinizadores, hongos descomponedores y pequeños vertebrados que favorecen el desarrollo de numerosas especies.

La explotación forestal intensiva, los monocultivos como el del eucalipto y los incendios son las causas de la falta de árboles veteranos y su ausencia empobrece los ecosistemas y disminuye la capacidad de los montes para actuar como sumideros de carbono, retenedores de agua y espacios de vida multiespecie en un contexto de cambio climático.

Por eso la comunidad de montes de Couso quiere replicar el sistema sueco que simula los efectos de la veteranización sin dañar los ejemplares actuales. Consiste en la instalación de unas cajas ecológicas de madera de entre 80 y 1.000 litros, rellenas con materiales orgánicos como lascas, hojas, ramas y humedad. Pueden colocarse en el suelo, sobre troncos o en las copas de los árboles actuando como sustitutos temporales de esos huecos naturales que ofrecen los ejemplares más antiguos.

Será la primera vez que se adapte esta metodología al contexto gallego y el objetivo es evaluar su capacidad para favorecer la presencia de organismos que faciliten los procesos ecológicos clave como la polinización, la fertilización del suelo o la regeneración de la biodiversidad.

Una iniciativa que se suma a otras acciones emprendidas por la entidad para mejorar la estructura del suelo, favorecer la biodiversidad y proporcionar alimento a numerosas especies, como la recuperación del castaño, una especie autóctona clave en los bosques gallegos. «As comunidades locais, cando contan co apoio institucional e o coñecemento necesario, poden liderar procesos de restauración e innovación ecolóxica con impacto global», destaca el presidente de la comunidad de Couso, Xosé Antón Araúxo.