Patrimonio frena el relleno del puerto deportivo de Baiona

El relleno de 4.6790 metros cuadrados que servirá para ampliar la explanada del puerto deportivo de Baiona sigue sin arrancar once días después de la fecha prevista inicialmente, el 19 de mayo.

Una excavadora lleva una semana aparcada a la espera del arranque de los trabajos. Se han colocado incluso las barreras antiturbidez para evitar que el material granítico se desplace por la bahía de Baiona, pero de momento no se ha depositado ni una sola piedra en el fondo de la bahía. ¿La razón? Un requerimiento de la Dirección Xeral de Patrimonio para que se actualizase el plan de seguimiento arqueológico, de 2003, según confirma Portos de Galicia.

El departamento de la Xunta había autorizado las obras por aquel entonces y exigió un control exhaustivo de los trabajos al tratarse de unos fondos marinos susceptibles de albergar restos arqueológicos de relevancia. Veintidós años después, al conocerse la intención de la concesionaria, Nauplia Capital, de poner en marcha los trabajos, el organismo ha requerido a Portos una actualización del plan de seguimiento arqueológico aunque la autorización continuaba en vigor, aclaran desde Portos.

No sería la primera vez que apareciesen restos en la bahía. Hace doce años, cuando Portos y Concello buscaban ubicación para la réplica de «La Pinta», los sondeos descubrieron un pecio del siglo XVI. Cinco años antes, los mismos arqueólogos localizaron un yacimiento con miles de piezas durante la investigación previa a la ampliación del muelle pesquero.

Nauplia presentó el documento del control arqueológico actualizado y Patrimonio lo validó el miércoles, según confirman fuentes de Portos , el ente que, como titular de los espacios portuarios gallegos, había asegurado en un comunicado que no permitiría el inicio de los trabajos hasta que el informe estuviese en vigor. Una vez resuelto este requisito, el aranque el aterramiento está programado para la próxima semana.

600 firmas en contra

La plataforma Salvemos Santa Marta, creada por un grupo de vecinos para luchar contra lo que consideran «un atentado ambiental» por las afecciones sobre las corrientes marinas y la pérdida de arena en las playas, contabilizaba ayer en torno a 600 denuncias presentadas ante Portos para exigir la paralización del proyecto.

El colectivo ha puesto en marcha una campaña masiva para echar abajo el proyecto con una oleada de denuncias que aluden a irregularidades como la falta de un informe ambiental actualizado, ya que la declaración de impacto ambiental tiene fecha de 2002.

Su portavoz, Rafael Lores, acusa a Portos de Galicia de «mentir» porque «falan de transparencia e recoñecen que non publicaron as modificacións da concesión no Diario Oficial de Galicia. Falan de legalidade e recoñecen que non continuarán co recheo ata que teñan os informes. Admiten que a avaliación ambiental é de 2002, ignorando os efectos que está a producir o actual recheo nos nosos areais, sobre todo na praia de Santa Marta».

Lores lamenta que el ente autonómico insista en que no es necesaria la evaluación ambiental porque se ejecuta dentro del dominio portuario, «pero non din que se trata dun novo recheo». Critica además que desde la Xunta «afirmen que non hai consecuencias negativas pero non presentan ningún estudo independente que o avale».

Los opositores a la ampliación del puerto deportivo mantienen las concentraciones diarias de protesta ante el puerto deporgivo y siguen repartiendo plantillas de denuncia.